Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dele Alli hikayesi mutlu bitti
Giriş Tarihi: 25.8.2022

Dele Alli hikayesi mutlu bitti

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Dele Alli hikayesi mutlu bitti

Oyuncuyla 2 milyon 250 bin Euro artı bonuslar karşılığında anlaşan siyah-beyazlılar, sözleşmedeki opsiyonu ocak ayına kadar kullanması halinde 6, sonrasında ise 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek

Beşiktaş, kadrosuna katmak için uzun süredir yoğun çaba harcadığı Dele Alli'de mutlu sona ulaştı. Daha önce oyuncuyla 2 milyon 250 bin Euro maaş konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, kulübü Everton'la da sözleşmeye konulacak opsiyon maddesi üzerinden görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak İngiliz ekibi bu sezon ödediği maaş vergisini oyuncudan talep edince işler bir anda karıştı. Bunun üzerine Dele Alli'nin menajeri Beşiktaş'tan ek talepte bulundu.

BONSERVİS BEDELİ İÇİN İKİ SEÇENEK VAR
Yapılan temaslar sonrası ek talep minimum seviyeye düşürüldü ve taraflar 2 milyon 250 bin Euro artı bonuslar karşılığında el sıkıştı. Everton'la da opsiyon maddesinde pürüzler giderildi, İngiliz 10 numaranın transferi olumlu bir şekilde noktalandı. Dele Alli sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek. Kartal, oyuncunun tapusunu ocak ayına kadar alırsa 6 milyon Euro ödeme yapacak. Ocak ayı sonrası için söz konusu rakam 8 milyon Euro'ya çıkacak.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEYİ HEDEFLİYOR
İngiliz futbolunun geleceği olarak gösterilen Dele Alli, Tottenham döneminde hayal kırıklığı yaratmış, Mourinho ile yaşadığı problem sonrası iyice düşüşe geçmişti. Şimdiki kulübü Everton'da forma bulmakta zorlanan tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ta yeni bir çıkış yakalamayı ve eski parlak günlerine dönmeyi hedefliyor.

KİMDİR?
1- Küçükken anne ve babası boşanan Dele Alli, akrabalarına evlatlık verildi. Ancak annesinden hiçbir zaman kopmadı ve hep maddi yardımda bulundu.
2- 11 yaşında Milton Keynes Dons'ta futbola adım attı. 16 yaşında ilk defa A Takım forması giydi.
3- 5 milyon Sterlin bonservis bedeliyle 2015'te Tottenham yolunu tuttu.
4- Üst üste 2 yıl (2016-17) Premier Lig'de yılın genç oyuncusu seçildi. Ancak daha sonra düşüşe geçti.
5- 23 Ocak 2016'da Tottenham formasıyla C.
Palace'ı 3-1 yendikleri maçta 22 metreden attığı gol, Premier Lig'de sezonun golü seçildi.
6- Premier Lig'de penaltı hariç son golünü, Ocak 2020'de yine Tottenham'da Norwich City'ye karşı buldu.
7- Geçtiğimiz yıl model sevgilisi Ruby Mae ile ilişkisini bitiren Alli, 8 ay sonra Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile görüntülenmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dar Gelirlilere Destek Paketinde sona gelindi! İcralık borçlara devlet desteği
SON DAKİKA! Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler: O görüntüler ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı
Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL, şartları neler?
Son dakika: Marmaris'te cip safari aracı devrildi! Korkunç kazada ölü ve yaralılar var...
YKS EK TERCİH tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak? 2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?
EYT ne zaman çıkacak, şartları neler? EYT masada hangi formüller var? Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında açıklama Bakan Bilgin'den geldi!
emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 2022 emekli promosyonu hesaplama 9 bin TL'ye yaklaştı!
iPhone 14 tanıtım tarihi belli oldu! iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Pro/Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri neler?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ödül töreninde duyurdu: Hazine ve Maliye Bakanlığı süratle bu adımı atacaktır!
İsim değişikliği başvuru nasıl yapılır, e devlet üzerinden oluyor mu? E devlet Ad soyad değişikliği başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Dele Alli hikayesi mutlu bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA