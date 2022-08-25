Dele Alli hikayesi mutlu bitti

Beşiktaş, kadrosuna katmak için uzun süredir yoğun çaba harcadığı Dele Alli'de mutlu sona ulaştı. Daha önce oyuncuyla 2 milyon 250 bin Euro maaş konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, kulübü Everton'la da sözleşmeye konulacak opsiyon maddesi üzerinden görüşmelerini sürdürüyordu.Everton'la da opsiyonmaddesinde pürüzler giderildi,İngiliz 10 numaranıntransferi olumlu bir şekildenoktalandı. Dele Alli sezonsonuna kadar kiralık olarakBeşiktaş forması giyecek.Kartal, oyuncunun tapusunuocak ayına kadar alırsa6 milyon Euro ödeme yapacak.Ocak ayı sonrası içinsöz konusu rakam 8 milyonEuro'ya çıkacak.İngiliz futbolunun geleceği olarak gösterilen Dele Alli, Tottenham döneminde hayal kırıklığı yaratmış,Şimdiki kulübü Everton'da forma bulmakta zorlanan tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ta yeni bir çıkış yakalamayı ve eski parlak günlerine dönmeyi hedefliyor.1- Küçükken anne ve babası boşanan Dele Alli, akrabalarına evlatlık verildi. Ancak annesinden hiçbir zaman kopmadı ve hep maddi yardımda bulundu.2- 11 yaşında Milton Keynes Dons'ta futbola adım attı. 16 yaşında ilk defa A Takım forması giydi.3- 5 milyon Sterlin bonservis bedeliyle 2015'te Tottenham yolunu tuttu.4- Üst üste 2 yıl (2016-17) Premier Lig'de yılın genç oyuncusu seçildi. Ancak daha sonra düşüşe geçti.5- 23 Ocak 2016'da Tottenham formasıyla C.Palace'ı 3-1 yendikleri maçta 22 metreden attığı gol, Premier Lig'de sezonun golü seçildi.6- Premier Lig'de penaltı hariç son golünü, Ocak 2020'de yine Tottenham'da Norwich City'ye karşı buldu.7- Geçtiğimiz yıl model sevgilisi Ruby Mae ile ilişkisini bitiren Alli, 8 ay sonra Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile görüntülenmişti.