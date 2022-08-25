Salernitana, Batshuayi’yi transfer radarına aldı!

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de olan golcü futbolcu Michy Batshuayi için İtalya'dan ciddi bir talip var. Fenerbahçe ve Başakşehir ile de anılan Batshuayi ile Salernitana görüşme yapıyor.