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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Yüklerini atıyor!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Yüklerini atıyor!

Son olarak Max Meyer ile yollarını ayıran ve toplamda 12 futbolcusu ile vedalaşan Fenerbahçe, 15.7 milyon Euro (yaklaşık 283 milyon TL) maaş yükünden kurtuldu

Fenerbahçe 2021- 22 sezonunda Köln'den bonservis ödemeden renklerine kattığı, ardından Midtjylland'a kiralık gönderdiği Max Meyer ile yollarını ayırdı. 26 yaşındaki Alman orta sahanın sözleşmesi karşılıklı feshedilirken, takımdaki yabancı sayısı 19'a düştü. Kanarya bu sezon 12 futbolcusunu gönderip 15.7 milyon Euro (yaklaşık 283 milyon TL) maaş yükünden de kurtulmuş oldu. Kim Min-Jae hariç diğer tüm isimlerin ayrılışına onay veren Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerle ayrılıklar devam ediyor. Meyer'in gidişi ile 1 milyon Euro maaş yükünden kurtulan Fenerbahçe, en büyük kârı 3.5 milyon Euro kazanan Luiz Gustavo'nun gidişi ile yaşamıştı. Brezilyalı oyuncu gibi Mesut Özil de 3 milyon Euro'luk maaşıyla kulübü en çok zorlayan ikinci isimdi.

LUZERN'E GİTTİ
Max Meyer, İsviçre ekibi Luzern ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe ile Süper Lig'de sadece 6 maça çıkan 26 yaşındaki Alman oyuncu, 264 dakika şans bulmuştu.

ERKEN GOL BULMALIYIZ
FENERBAHÇE ile oynanan ilk maç öncesi sarılacivertli takımın büyüklüğüne vurgu yapan Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid dün de Kadıköy'ün atmosferini öne çıkardı. Avusturyalı hoca, "Statta harika bir atmosfer olacak, kendi sesimizi duyamayacağız. Stadyumu bilen herkes, buranın bir cehennem olacağını biliyor. Bu, genç oyuncularımız için çok fazla deneyim olacak. Erken dakikalarda gol bulmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

MİHA ZAJC İÇİN BRUGGE İDDİASI
F.Bahçe'nin oyuncuları için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Meyer'den sonra Belçika'dan Miha Zajc için sürpriz bir iddia geldi. Voetbal 24'ün haberine göre; Club Brugge, West Ham'la adı anılan Vanaken'in yerine Zajc için 8.5 milyon Sterlin teklifte bulundu.

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