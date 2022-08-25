Yüklerini atıyor!

FenerbahçeardındanMidtjylland'a kiralıkgönderdiği Max Meyer ile yollarınıayırdı. 26 yaşındakiKanaryabu sezon 12 futbolcusunu gönderip15.7 milyon Euro (yaklaşık283 milyon TL) maaş yükündende kurtulmuş oldu. KimMin-Jae hariç diğertüm isimlerin ayrılışınaonay verenJorge Jesus'un kadrodadüşünmediğiisimlerle ayrılıklardevam ediyor.Max Meyer, İsviçre ekibi Luzern ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe ile Süper Lig'de sadece 6 maça çıkan 26 yaşındaki Alman oyuncu, 264 dakika şans bulmuştu.FENERBAHÇE ile oynanan ilk maç öncesi sarılacivertli takımın büyüklüğüne vurgu yapan Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid dün de Kadıköy'ün atmosferini öne çıkardı. Avusturyalı hoca, "Statta harika bir atmosfer olacak, kendi sesimizi duyamayacağız. Stadyumu bilen herkes, buranın bir cehennem olacağını biliyor. Bu, genç oyuncularımız için çok fazla deneyim olacak. Erken dakikalarda gol bulmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.F.Bahçe'nin oyuncuları için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Meyer'den sonra Belçika'dan Miha Zajc için sürpriz bir iddia geldi. Voetbal 24'ün haberine göre; Club Brugge, West Ham'la adı anılan Vanaken'in yerine Zajc için 8.5 milyon Sterlin teklifte bulundu.