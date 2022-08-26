Başakşehir turu gol şovla geçti

1-1’in rövanşında Berkay ile öne geçen Başakşehir, Frey’in penaltısı ile yakalandı. Bu gole sadece iki dakika sonra Okaka ile cevap veren ekibimiz, Aleksic ile galibiyeti perçinledi ve Konferans Ligi’nde gruplara kaldı
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında Başakşehir, Royal Antwerp'e konuk oldu. 1-1'in rövanşında Belçika'daki karşılaşmayı 3-1 kazanan turuncu-lacivertliler, gruplara adına yazdırdı. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Berkay Özcan, 58. dakikadaStefano Okaka ve 83. dakikada Aleksickaydetti. Ev sahibi Antwerp'in tek golü ise 56. dakikada penaltıdan Michael Frey'den geldi. 87. dakikada oyuna giren MesutÖzil, bu sezon ilk kez Başakşehir formasınıgiydi. Teknik direktör Emre Belözoğlu ise 6. Avrupa sınavında da yenilgi yüzü görmedi.
GRUPLAR BUGÜN BELLİ OLACAK
AVRUPA Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri bugün İstanbul'da çekilecek kurada belli olacak. Dün oynanan maçlar sonunda gruplara 32 takım kaldı. Bu ekipler 4'erli olarak 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Birinciler, adlarını doğrudan son 16'ya yazdıracak. İkinciler ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek. Maçlar, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek.