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Giriş Tarihi: 26.8.2022

İstanbul rüyası

SUAT UMURHAN
İstanbul rüyası

Avrupa futbolunun kalbi dün Türkiye’de attı. Toplam 32 takım, 10 Haziran’da İstanbul’un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak finalde en büyük kupayı kazanmak için mücadele edecek

Dünyanın gözü dün İstanbul'daydı. Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. Kura çekimlerini UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve eski Fildişi Sahilli milli futbolcu Yaya Toure gerçekleştirdi. Play-Off'ta Trabzonspor'u eleyen Kopenhag, G Grubu'nda Manchester City, Sevilla ve Borussia Dortmund'la karşılaşacak. C Grubu ise en zorlu eşleşmeler olarak dikkat çekti. Bayern Münih, Barcelona ve İnter tur için karşı karşıya gelecek. Barcelona'nın yeni golcüsü Robert Lewandowski uzun yıllar formasını giydiği Bayern Münih'e bu kez rakip olacak.

GRUP MAÇLARI 6-7 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
8 grupta ilk 2 sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Devler Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak yoluna devam edecek. Grup maçları 6-7 Eylül tarihinde başlayacak. 26 yıl sonra Türk takımlarının boy gösteremediği Şampiyonlar Ligi'nde 2022- 2023 sezonu finali 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Avrupa'nın en büyüğü İstanbul'da belli olacak.



DEV KUPA SAHİBİNİ BEKLİYOR
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda havaya kalkacak olan Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'daki tarihi törende tanıtılırken, kura çekimi TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve eski Fildişi Sahilli milli futbolcu Yaya Toure tarafından gerçekleştirildi.

EN İYİLERE REAL MADRID DAMGASI
AVRUPA futbolunda 2021-2022 sezonunun en iyileri de belli oldu. Attığı gollerle Real Madrid'in İspanya ve Devler Ligi'nde şampiyon olmasında büyük rol oynayan Karim Benzema, Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü'nü kazandı. Yine Real Madrid'in İtalyan hocası Carlo Ancelotti ise yılın teknik direktörü oldu. Yılın Kadın Futbolcusu ödülü ise Barcelonalı Alexia Putellas'a verildi.

BAKAN KASAPOĞLU YAKINDAN TAKİP ETTİ
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yapılan Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu kura çekimi törenini yakından takip etti. Kasapoğlu, burada UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yanı sıra programa katılan birçok spor adamıyla, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

BAŞKANLAR BİR ARAYA GELDİ
UEFA Başkanı Ceferin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra ünlü futbol adamları da törende hazır bulundu.

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