İstanbul rüyası

Dünyanın gözü dün İstanbul'daydı. Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. Kura çekimlerini UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve eski Fildişi Sahilli milli futbolcu Yaya Toure gerçekleştirdi. Play-Off'ta Trabzonspor'u eleyenG Grubu'nda Manchester City, Sevilla ve Borussia Dortmund'la karşılaşacak. C Grubu ise en zorlu eşleşmeler olarak dikkat çekti. Bayern Münih, Barcelona ve İnter tur için karşı karşıya gelecek.8 grupta ilk 2 sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.Devler Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak yoluna devam edecek. Grup maçları 6-7 Eylül tarihinde başlayacak. 26 yıl sonra Türk takımlarının boy gösteremediği Şampiyonlar Ligi'ndeAtatürk Olimpiyat Stadı'nda havaya kalkacak olan Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'daki tarihi törende tanıtılırken, kura çekimi TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve eski Fildişi Sahilli milli futbolcu Yaya Toure tarafından gerçekleştirildi.AVRUPA futbolunda 2021-2022 sezonunun en iyileri de belli oldu. Attığı gollerle Real Madrid'in İspanya ve Devler Ligi'nde şampiyon olmasında büyük rol oynayan Karim Benzema, Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü'nü kazandı.Yılın Kadın Futbolcusu ödülü ise Barcelonalı Alexia Putellas'a verildi.GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yapılan Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu kura çekimi törenini yakından takip etti.10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.UEFA Başkanı Ceferin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra ünlü futbol adamları da törende hazır bulundu.