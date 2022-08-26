Son dakika haberleri: Türk kulüplerinin ön eleme kabusu! Son 14 yılda 15 takım...

Fenerbahçe'nin 2. ön elemede Dinamo Kiev'e boyun eğmesinden sonra Trabzonspor'un da play-off'ta elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımı olmayacak. Böylelikle Türkiye'nin ön elemelerdeki kötü performansı bir kez daha gözler önüne serildi.

Son 14 senede elemelere katılan 15 takımımızdan hiçbiri gruplara kalacak başarıyı sağlayamadı. Fenerbahçe tam 7 defa bu macerada mutlu sona ulaşamazken, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor da 2'şer kez kapıdan döndü. Galatasaray ve Sivasspor da 1'er defa bu çizgiyi aşamadı. Elemelerden çıkmayı başaran son takım ise 2008-09'da Budapeşte ve Partizan'ı eleyen F.Bahçe olmuştu.

ŞAMPİYONA ZORLU SÜREÇ

Süper Lig şampiyonu yeni sezona Devler Ligi'ne 1. ön eleme turundan başlayacak ve gruplara kalabilmek için 4 farklı ekibi saf dışı bırakması gerekecek. Ligde 2. ve 3. olanlar ve Türkiye Kupası'nı kazanan takım, Konferans Ligi 2. ön elemeden katılacak.

YAZICI TRABZON'A DÖNÜYOR!

Trabzonspor, eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. 2019 yaz transfer sezonunda bordomavililerden Lille'e rekor bedelle 16.5 milyon Euro karşılığında transfer olan milli futbolcu, 3 yıl aranın ardından Süper Lig'e dönüyor. Lille geçen sezon Yusuf'u CSKA'ya kiralamıştı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY TARAFTARI MAÇA GİRECEK

Bordo-mavililerin talebi doğrultusunda dün toplanan Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Trabzonspor ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak maça sarı-kırmızılı taraftarların alınmasını kararlaştırdı.

TRABZONSPOR'DA DEĞİŞİM ZAMANI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi'ne takımın veda etmesinin ardından kısa süre içerisinde olmasa da zaman içerisinde sistemsel değişiklikler yapmayı planlıyor.

İşte teknik ekibin uygulamayı düşündüğü değişiklikler:

1- İlk hedef pazar günü ligde Galatasaray'ı yenerek, üzüntüyü bir nebze olsun hafifletmek.

2- Yeni transferler takıma monte edilecek, ilk 11 önemli ölçüde değişecek.

3- Oyun içinde yaşanan dalgalanmalar analiz edilecek, maç temposu arttırılacak.

4- Hamsik, Visca ve son olarak Bakasetas'ın sakatlığı ciddi sıkıntı yarattı. Sağlık ekibi ile özellikle kas sakatlıklarının önceden tespit edilebilirliğiyle alakalı farklı önlemler alınmaya çalışılacak.

5- Antalya yenilgisinin ardından Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşılamamasının takımda olumsuz etki yapmaması için birebir görüşmeler gerçekleştirilecek.