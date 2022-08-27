Konyaspor'u eleyerek hafızalara kazınan Liechtenstein ekibi Vaduz; Avrupa kupalarında müthiş bir başarı hikâyesine imza atıyor. Koper, Konyaspor ve Rapid Wien'i geçen Vaduz, Konferans Ligi gruplarına ülkesi adına katılan ilk takım oldu. Kırmızı-beyazlılar, Konyaspor'u 1-1 ve 4-2'lik skorla saf dışı bırakırken, temmuz ayında başladığı peri masalı serüvenine de 'devam' dedi.
AVRUPA'DA YENİLMEDİ
Liechtenstein Futbol Federasyonu'nun lig organize etmemesi nedeniyle İsviçre 2.Ligi'nde mücadele eden Vaduz, 10 takımlı organizasyonda 9. sırada yer alıyor. Küçük ülkeninküçük takımı, Avrupa'da oynadığı6 ön eleme maçında mağlup olmadı. İç sahada 3 beraberlik alırken, deplasmandaki 3 karşılaşmayı da kazanmayı başararak herkese büyük sürpriz yaptı. Konferans Ligi'nde Apollon, AZ ve Dnipro-1 ile E Grubu'nda yer aldı.