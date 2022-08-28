Galatasaray peşinden koşmuştu! Andrea Belotti yeni takımına imzayı resmen attı...

Transfer döneminde ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan İtalyan golcü Andrea Belotti, İtalya Serie A ekibi Roma'ya imza attı.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık ilk sözleşme imzalandığı, performansa göre de sözleşmenin iki yıl daha uzatılacağı bildirildi.
Roma'ya transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Belotti, şu ifadeleri kullandı:
"Roma'nın son zamanlarda kaydettiği ilerleme ve hırsın benim üzerimde büyük etkisi oldu. Kariyerimin bu noktasında her geçen gün gelişmeye devam etmek istiyorum ve bu kulübü temsil etme fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum."
"Artık stadyumda tüm taraftarlarımızın önünde kulüp marşını duymak için sabırsızlanıyorum."