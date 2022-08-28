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Giriş Tarihi: 28.8.2022 18:26 Son Güncelleme: 28.8.2022 18:27

Galatasaray peşinden koşmuştu! Andrea Belotti yeni takımına imzayı resmen attı...

Galatasaray peşinden koşmuştu! Andrea Belotti yeni takımına imzayı resmen attı...

Transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine sıkça giren İtalyan golcü Andrea Belotti, yeni takımına resmen imzayı attı. Sarı-kırmızılılar, bu transferden eli boş dönerken gündemdeki forvet adayları arasında Mauro Icardi yer alıyor. İşte Andrea Belotti'nin yeni takımı...

Transfer döneminde ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan İtalyan golcü Andrea Belotti, İtalya Serie A ekibi Roma'ya imza attı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık ilk sözleşme imzalandığı, performansa göre de sözleşmenin iki yıl daha uzatılacağı bildirildi.

Roma'ya transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Belotti, şu ifadeleri kullandı:

"Roma'nın son zamanlarda kaydettiği ilerleme ve hırsın benim üzerimde büyük etkisi oldu. Kariyerimin bu noktasında her geçen gün gelişmeye devam etmek istiyorum ve bu kulübü temsil etme fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum."

"Artık stadyumda tüm taraftarlarımızın önünde kulüp marşını duymak için sabırsızlanıyorum."

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Galatasaray peşinden koşmuştu! Andrea Belotti yeni takımına imzayı resmen attı...
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