Galatasaray peşinden koşmuştu! Andrea Belotti yeni takımına imzayı resmen attı...

Roma'ya transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Belotti, şu ifadeleri kullandı:

"Roma'nın son zamanlarda kaydettiği ilerleme ve hırsın benim üzerimde büyük etkisi oldu. Kariyerimin bu noktasında her geçen gün gelişmeye devam etmek istiyorum ve bu kulübü temsil etme fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum."