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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Gümrük ilk vizesini aldı

Gümrük ilk vizesini aldı
Süper Lig'in 4. haftasında henüz galibiyetle tanışamayan VavaCars Fatih Karagümrük ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 4-1 kazanırken, Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Pirlo da siftah yapmış oldu. 2. dakikada Salih Dursun'un golüyle perdeyi açan kırmızı-siyahlılar, 9 ve 48. dakikalarda Borini'nin golleriyle farkı üçe çıkardı. Başkent takımı 53'te Baniya'nın kendi kalesine attığı golle umutlansa da 83'te Diagne penaltıdan skoru ilan etti: 4-1. Geçen haftayı bay geçen Ankaragücü ligdeki 3. maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

ŞAMPİYON HOCA İSTİFA ETTİ!
Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkaran ancak oynadığı 3 maçta sadece 1 puan alabilen teknik direktör Mustafa Dalcı, Karagümrük yenilgisinin ardından istifa etti. 49 yaşındaki hoca, "Camiadan özür diliyorum. Şampiyon olduk, takımı layık olduğu lige taşımak nasip oldu. Kulübün önünü açmak lazım. İstifamı verdim" diye konuştu.

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Gümrük ilk vizesini aldı
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