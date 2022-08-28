Gümrük ilk vizesini aldı

Süper Lig'in 4. haftasında henüz galibiyetle tanışamayan VavaCars Fatih Karagümrük ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 4-1 kazanırken, Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Pirlo da siftah yapmış oldu.Başkent takımı 53'te Baniya'nın kendi kalesine attığı golle umutlansa da 83'te Diagne penaltıdan skoru ilan etti: 4-1.Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkaran ancak oynadığı 3 maçta sadece 1 puan alabilen teknik direktör Mustafa Dalcı, Karagümrük yenilgisinin ardından istifa etti. 49 yaşındaki hoca, "Camiadan özür diliyorum.diye konuştu.