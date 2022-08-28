Gümrük ilk vizesini aldı

Süper Lig'in 4. haftasında henüz galibiyetle tanışamayan VavaCars Fatih Karagümrük ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 4-1 kazanırken, Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Pirlo da siftah yapmış oldu. 2. dakikadaSalih Dursun'un golüyle perdeyiaçan kırmızı-siyahlılar, 9 ve 48.dakikalarda Borini'nin golleriylefarkı üçe çıkardı. Başkent takımı 53'te Baniya'nın kendi kalesine attığı golle umutlansa da 83'te Diagne penaltıdan skoru ilan etti: 4-1. Geçen haftayı bay geçenAnkaragücü ligdeki 3. maçında dagalibiyet sevinci yaşayamadı.
ŞAMPİYON HOCA İSTİFA ETTİ!
Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkaran ancak oynadığı 3 maçta sadece 1 puan alabilen teknik direktör Mustafa Dalcı, Karagümrük yenilgisinin ardından istifa etti. 49 yaşındaki hoca, "Camiadan özür diliyorum. Şampiyon olduk, takımılayık olduğu lige taşımaknasip oldu. Kulübün önünüaçmak lazım. İstifamı verdim" diye konuştu.