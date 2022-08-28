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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Harika çocuk kâbustan uyandırdı

Harika çocuk kâbustan uyandırdı

Manchester City, 2-0 geriden geldiği maçta Crystal Palace’ı 4-2 yıktı. İmdada yetişen Haaland 3 golle takımını kurtardı

Son yıllarda Premier Lig'i domine eden Manchester City ve Liverpool dün taraftarını futbola doyurdu. Son şampiyon Manchester City, 2-0 geriye düştüğü maçta Crystal Palace'ı 4-2 yenerken, yeni transferi Haaland'ın üçlemesiyle korku tünelinden çıktı. Crystal Palace, Stones ve Andersen'in golleriyle devreyi 2-0 üstün kapattı. Bernardo Silva, 53'te farkı bire indirirken, geri dönüşün sinyalini verdi. İkinci yarıda ise sahneye harika çocuk Erling Haaland çıktı. 22 yaşındaki Norveçli, önce 52. dakikada skoru 2-2 yaptı, 70'de ise takımını 3-2 öne geçirdi. Son sözü İlkay'ın asistinde yine Haaland söyledi ve 81'de skoru 4-2 yapıp takımını ipten alan isim oldu.

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Harika çocuk kâbustan uyandırdı
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