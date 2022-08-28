Harika çocuk kâbustan uyandırdı

Son yıllarda Premier Lig'i domine eden Manchester City ve Liverpool dün taraftarını futbola doyurdu. Son şampiyon Manchester City, 2-0 geriye düştüğü maçta Crystal Palace'ı 4-2 yenerken, yeni transferi Haaland'ın üçlemesiyle korku tünelinden çıktı. Crystal Palace, Stones ve Andersen'in golleriyledevreyi 2-0 üstün kapattı. Bernardo Silva, 53'te farkı bire indirirken, geri dönüşün sinyalini verdi. İkinci yarıda ise sahneye harika çocukErling Haaland çıktı. 22 yaşındaki Norveçli, önce 52. dakikada skoru 2-2 yaptı, 70'de ise takımını 3-2 öne geçirdi. Son sözü İlkay'ın asistinde yine Haaland söyledi ve 81'de skoru 4-2 yapıp takımını ipten alan isim oldu.