Rezerv Lig sınıfta kaldı! "3’te 2 çoğunluk sağlandığı taktirde"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'un imzası ile kulüp başkanlarına dün şu yazı gönderildi: "24 Ağustos 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıda Rezerv Lig organizasyonu ile alakalı olarak, her ne kadar daha önce birçok kulübümüz tarafından desteklenmiş ve TFF'ye talepte bulunulmuş ise de organizasyonun uygulamaya geçtiği günden bugüne ortaya çıkan finansal ve lojistik problemlerden dolayı toplantıya katılan kulüpler tarafından yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. 3'te 2 çoğunluk sağlandığı taktirde Rezerv Lig uygulaması iptal edilerek ilerleyen sezonlar için TFF'ye başvurulacaktır.