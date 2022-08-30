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Giriş Tarihi: 30.8.2022 09:39 Son Güncelleme: 30.8.2022 09:43

Rezerv Lig sınıfta kaldı! "3’te 2 çoğunluk sağlandığı taktirde"

Rezerv Lig sınıfta kaldı! 3’te 2 çoğunluk sağlandığı taktirde

Bu sezon kurularak forma şansı bulamayan oyuncuların değerlendirilmesini amaçlayan Rezerv Lig projesi, sekteye uğradı. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, takımlara “3’te 2 çoğunluk sağlandığı taktirde, Rezerv Lig iptal edilecek” diye yazı gönderdi. İşte tüm detaylar...

Kulüplerin isteği ile TFF tarafından hayata geçirilen Rezerv Lig, kısa sürede tehlikeye girdi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'un imzası ile kulüp başkanlarına dün şu yazı gönderildi: "24 Ağustos 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıda Rezerv Lig organizasyonu ile alakalı olarak, her ne kadar daha önce birçok kulübümüz tarafından desteklenmiş ve TFF'ye talepte bulunulmuş ise de organizasyonun uygulamaya geçtiği günden bugüne ortaya çıkan finansal ve lojistik problemlerden dolayı toplantıya katılan kulüpler tarafından yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. 3'te 2 çoğunluk sağlandığı taktirde Rezerv Lig uygulaması iptal edilerek ilerleyen sezonlar için TFF'ye başvurulacaktır.

Bu doğrultuda Rezerv Lig'in iptal edilip edilmemesiyle alakalı görüşünüzün ivedilikle tarafımıza bildirilmesi hususunu hassasiyetinize rica ederiz." Bu yazı sonrasında bazı kulüp başkanlarının özellikle mali konularda yaşanan problemler nedeniyle iptalden yana olduğu öğrenildi. Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ise iptale soğuk baktığı bildirildi. TFF'nin yeni yönetimi, göreve gelir gelmez kulüplerin isteği ile bu uygulamayı getirmişti.

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Rezerv Lig sınıfta kaldı! "3’te 2 çoğunluk sağlandığı taktirde"
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