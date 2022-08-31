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Giriş Tarihi: 31.8.2022 14:44

Rangers, Rıdvan Yılmaz'la kazandı!

Rangers, Rıdvan Yılmaz’la kazandı!

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, Quenn South maçında yaptığı asistle göz doldurdu. İşte tüm detaylar...

İskoçya Lig Kupası ikinci tur maçında Glasgow Rangers kendi evinde Queen South'u konuk etti. Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi takım bir üst tura yükseldi.

SCOTT ARFIELD DUBLE YAPTI

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Robbie Ure, 24 ve 86. dakikada Scott Arfield kaydetti. Queen South'un tek golü 17. dakikada Lee Connelly'den geldi. Beşiktaş'tan İskoç devine transfer olan Rıdvan Yılmaz ilk asistine imza attı. Milli futbolcunun sol kanattan yerden pasında Scott Arfield topu filelerle buluşturdu.

6.5 MİLYON EURO + BONUS BONSERVİS BEDELİ KAZANDIRDI

Rangers'a imza atarken, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'a 6.5 milyon euro artı bonus bonservis bedeli kazandıran Rıdvan Yılmaz, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma ile 33 karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu bu maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Rıdvan 4 maçta ise sarı kart gördü.

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Rangers, Rıdvan Yılmaz'la kazandı!
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