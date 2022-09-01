Dört Büyük takımın hücum performansını araştırdık... İş bitirici Kartal

Süper Lig'de 4 hafta geride kalırken Dört Büyükler'in performansı kimi kesimi mutlu etti, kimini ise hayal kırıklığına uğrattı. Transferde şov yapanve'un gol yollarındaki durumunuaraştırdı.Valerien İsmael'in takımı Beşiktaş, rakiplerine 57 hücum atağı yaptı. Kartal 11 defa fileleri havalandırırken, yüzde 19.3'lük başarısıyla ilk sırayı elde etti. Muleka 3, Weghorst, Ghezzal ve N'Koudou 2'şer gol attı.Bu sezon kabuk değiştiren Fenerbahçe, gol aksiyonlarında teknik direktörü Jorge Jesus'un farkını hissediyor.Valencia 6 golle adından söz ettirdi.Son şampiyon Trabzonspor, 86 atak girişiminden 5 gol bulurken, 5.8'lik yüzdesiyle ligde 13'üncü oldu.Özellikle flaş transferler yapan Galatasaray'ın gol problemi, bu sezon da kaldığı yerden devam etti… Bitiricilik sorunu yaşayan Cimbom'da sadece Bafetimbi Gomis (2) golle buluştu.Yüzde 2.2 başarı oranıyla en kötü üçüncü takım olarak yerini aldı.Büyük patlama yapabilirler4 haftadaki bu istatistikler ilerisi için yanıltıcı olabilir. Çünkü futbol ilginç bir oyun. Beşiktaş tempolu oynuyor, çok iyi bir santrforu var. Bitmeyen sakatlıktan dolayı gerçek gücünü ortaya koyamayan müthiş bir kanat forveti olarakgündeme geldi. Salih'in formu ve dikine oyun Beşiktaş için pozitif olgular… Galatasaray içindemek erken. Son derece kaliteli golcüler bir anda patlama yapabilir. Trabzonspor henüz geçen seneki form durumunu yakalayamadı.Onun kadar faydalı bir santrfor bulmak bugünün mali imkânlarıyla çok zor.ancak Konyaspor maçı eleştirilerde aceleci olunmaması gerektiğini gösterdi.