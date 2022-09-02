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Giriş Tarihi: 2.9.2022 11:37

PSG, Julian Draxler'i Benfica'ya kiraladı

AA
PSG, Julian Draxler’i Benfica’ya kiraladı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), orta saha oyuncusu Julian Draxler'i Portekiz temsilcisi Benfica'ya kiraladı.

Benfica Kulübünden yapılan açıklamada, "FIFA 2014 dünya şampiyonu Alman milli futbolcu, 2022-23 sezonunda oynamak üzere PSG'den kiralık olarak kulübümüze katıldı." denildi.

Açıklamada Julian Draxler'in, "Benfica hakkında çok şey duyuyorum. Harika tarihe sahip büyük bir kulüp. Paris'te maçlarda süre almakta zorlanıyordum ve oynamak için mücadele ediyordum. Bence iyi futbol oynamak, kendimi bulmak için mükemmel bir kulübe geldim." ifadelerine yer verildi.

28 yaşındaki Alman oyuncu, 2017 yılında PSG'ye transfer olmuş ve burada dört lig şampiyonluğu kazanmıştı.

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PSG, Julian Draxler'i Benfica'ya kiraladı
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