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Giriş Tarihi: 2.9.2022 14:12

Ravil Tagir'in hedefi A Milli Takım

AA
Ravil Tagir’in hedefi A Milli Takım

Sezon başında Medipol Başakşehir'den 2 yıl kiralık olarak Belçika ekibi Westerlo’ya transfer olan Ravil Tagir, hedefinin A Milli Takım forması giymek olduğunu söyledi.

Ravil Tagir, Belçika'da Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

Avrupa'da oynama hedefi doğrultusunda Westerlo'ya transfer olduğunu belirten 19 yaşındaki oyuncu"Avrupa'da oynama hedefim vardı. Bu hayalimi gerçekleştirmek için bir adım atmak istedim. İki yıl kiralık olarak Westerlo'ya geldim. Belçika Ligi en çok izlenen liglerden biri. Bir genç oyuncunun gelişimi için çok iyi bir lig. Doğru bir adım attığımı düşünüyorum. İnşallah benim için çok iyi olacak. Çalışmaya devam ediyorum. Buradaki sistem de iyi. Yabancı insanlarla tanışmak, İngilizce dahil her şeyi geliştiriyor. Futbolum ve benim için çok iyi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ravil, Westerlo'daki forma rekabetinde kendine güvendiğinin altını çizerek, "Çok iyi çalışıyorum, adaptasyon sürecim devam ediyor. Bir maça ilk 11'de çıktım, 2-3 maçta da sonradan oyuna girdim. Hocam da bana güveniyor. Çalışmaya devam ediyorum. Westerlo'da yakın zamanda formayı alacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ümit Milli Takım forması giyen Ravil, hedefinin A Milli Takım'da oynamak olduğunun altını çizerek, "Hedefim her zaman A Milli Takım'da oynamak. Sadece gitmek de yetmiyor, A Milli Takım'da kalıcı olmak önemli. Önümde iyi stoperler var. Rrakiplerim, ağabeylerim çok iyi. Onlarla yarış içinde olacağız. Zor ama elimden gelen her şeyi yapacağım. Başarabileceğimi düşünüyorum. Benim için hiçbir şey imkansız değil. Tek dileğim Avrupa Şampiyonası'na katılmamız ve benim de orada olmam." değerlendirmesinde bulundu.

"Belçika genç bir oyuncunun gelişimi için mükemmel bir lig"

Belçika Ligi'nin genç oyuncular için avantajlı olduğunu dile getiren Ravil Tagir, "Buradaki lig rekabetinin Türkiye'ye göre tek farkı dayanıklılık. Koşu üzerine kurulu bir lig. Takımlar arasında çok büyük fark yok. Her an her şey olabiliyor. Belçika genç bir oyuncunun gelişimi için mükemmel bir lig. Benim için çok iyi olacak." diye konuştu.

Sinan Bolat, Halil Akbunar ve Muhammed Gümüşkaya'nın Westerlo'da olmasına değinen Ravil, "Buraya ilk geldiğimde Türk oyuncuların da olduğunu düşününce içim rahatlamıştı. Yalnız olsan biraz sıkıntı yaşayabilirsin ama buradaki Türk ortamı bize avantaj oldu. Belçika, Türkiye'ye göre daha sakin ve sessiz bir yer. Oturduğum yer de çok sessiz. Benim karakterim de öyle olduğu için burası bana iyi geldi." açıklamasını yaptı.

"Başakşehir inşallah Avrupa'da da başarılı olur"

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off yarı final rövanşında deplasmanda Antwerp ile oynadığı maçı tribünden izleyen Ravil, "Başakşehir, Emre Hoca ile beraber çıkış yakalamıştı, hala devam ediyor. Çok iyi bir şekilde ilerliyorlar. Başakşehir inşallah Avrupa'da da başarılı olur." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'deki rekabeti de değerlendiren genç oyuncu, "Süper Lig geçen seneye göre daha farklı. Tüm takımlarda büyük değişimler oluyor. Hiç beklemediğim şeyler oluyor. Çok güzel bir rekabet var. Bu sene bakalım ne olacak? Hiçbir şey belli değil." diyerek sözlerini tamamladı.

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