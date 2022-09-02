TFF’ye saldırı! Riva’ya 11 kurşun

Kulüpler Birliği'nin Rezerv Lig'in iptali için yaptığı başvuruyu karara bağlamak için dün Riva'da toplanan TFF yönetim kurulu, şok saldırı ile neye uğradığını şaşırdı. Toplantı sırasındaSeri şekilde kalaşnikof ile atılan 11 kurşunun 5'i binaya isabet etti.Kurşun sesiyle beraber toplantı halindeki yöneticiler, kendilerini masanın altına attı. Kurşunlardan birinin TFF'nin Milli Takımlar'dan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop'un kafasını sıyırdığı belirtildi. İki zanlı yakalanarak gözaltına alındı.TFF Başkanı Büyükekşi de olayın ardından açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Böyle bir menfur saldırıyı çok kısa bir sürede hemen yakalamaları son derece önemli.Bütün başkanlarımıza, teknik direktörlerimize, taraftarlarımıza istirham ediyorum; her yenilgiden sonra, her beraberlikte hakemleri, federasyonu suçlamayın.Hatırlamazsak daha çok böyle şeyler yaşanır. Biz sporu barış ve kardeşlik olarak görüyoruz. Bu şekilde davranalım.dedi.Olayın ardından bir açıklama yapan TFF yöneticisi Hamit Altıntop, "Silah seslerini duyar duymaz kendimizi yere attık. Yönetim kurulundaki arkadaşlar benim yaralandığımı düşünmüşler. Verilmiş sadakamız varmış, failler umarım en kısa zamanda bulunur" dedi.yapılan saldırı sonrası kulüplerden geçmiş olsun mesajları yağdı. Kulüpler Birliği,ifadelerini kullandı. Ayrıca 4 Büyükler de internet sitelerinden geçmiş olsun temennisinde bulundu.Olay yerine helikopterle gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, federasyon binası ve çevresinde incelemelerde bulundu. Görevlilerden de bilgi alan Soylu, daha sonra şu açıklamalarda bulundu: "Öncelikle tüm futbol ve spor camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu olayın zanlıları kısa süre içinde yakalandı. Olaydan hemen önce tesadüfi bir polis memurumuz burada bir selfie çekiyor. O görüntüler de elimizde. C.U. ve O.G. emniyet güçlerimizin dikkatli çalışması sonucu hemen alındı. İkisi de zil zurna sarhoş… Derenin hemen kenarında, yaklaşık 250 metre uzağında bir evde ikamet ediyorlar. Olay öncesinde hem alkol alıyorlar hem denize giriyorlar. O esnada da atışı gerçekleştiriyorlar. 11 el atış olduğunu değerlendiriyoruz. 11 boş kovan var. 5 de isabet var.""Şunu ifade etmemiz lazım; Allah korumuş. Çünkü ben at-ı lan kurşunların isabetlerini de gördüm. Hallerinden sarhoş oldukları belli olmasa çok profesyonel bir atış olarak değerlendirilebilir. Hem sayın başkanın makam koltuğunun üzerinde hem de yönetim kurulu odasında kritik bir noktaya atış olmuş . Geçmiş olsun. Olay tüm yönleriyle soruşturulacak. Acaba başka bir şey var mıdır, yok mudur soruşturmaya devam edileceğini belirtmek istiyorum. Bir şey olmaması bizim için büyük bir mükafat. Başka bir şeyle uğraşıyor olabilirdik."Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği'nin talebi sonucu Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verdi. Kulüpler Birliği de sebebini, "Finansal olarak hayatını sürdürmekte dahi zorluk çeken birçok kulübümüz, Rezerv Lig takımlarının müsabakalarını oynayacakları saha bile bulamıyorlardı" şeklinde açıkladı.