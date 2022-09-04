Eyüpspor’u yenen Bodrum zirveye çıktı

Spor Toto 1. Lig'de dün liderlik mücadelesinde Bodrumspor, sahasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın 31. dakikasında Üzeyir Ergün'ün penaltıgolüyle öne geçen Muğla ekibi, 34'te Recep Aydın'la farkı 2'ye yükseltti. Eflatunsarılılar yüklense de fırsatları değerlendiremedi. 89'da Eyüpspor'dan Murat Uçar kırmızıkart gördü. 90'da Jahovic penaltıyıgole çevirip, sonucu belirledi: 3-0. Puanını 10'a yükselten Bodrumspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Eyüpspor ise 7 puanda kaldı. Diğer sonuçlar: Tuzlaspor- Erzurumspor FK: 4-1, Yeni MalatyasporÇaykur Rizespor: 0-4.