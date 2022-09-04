Yiğidolar’ın sesi soluğu çıkmıyor

2022-23 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Sivasspor, evinde Fatih Karagümrük'e de puan kaptırdı: 0-0. Karşılaşmanın üç önemli anı vardı: 76. dakikada hakem Yasin Kol, Borini'nin topu elle kestiğini belirterek, penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı üzerine pozisyon tekrar izlendi ve karar iptal edildi. 89. dakikada Uğur,Borini'yi arkadan çekinceikinci sarı karttan kırmızıgörüp Sivasspor'u sahada10 kişi bıraktı. 90. dakikada Shukurov'un sert şutunu kaleci Ali Şaşal elinden sektirdi, direğe çarpan top oyun alanına döndü.