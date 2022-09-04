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Giriş Tarihi: 4.9.2022

Yiğidolar’ın sesi soluğu çıkmıyor

Yiğidolar’ın sesi soluğu çıkmıyor
2022-23 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Sivasspor, evinde Fatih Karagümrük'e de puan kaptırdı: 0-0. Karşılaşmanın üç önemli anı vardı: 76. dakikada hakem Yasin Kol, Borini'nin topu elle kestiğini belirterek, penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı üzerine pozisyon tekrar izlendi ve karar iptal edildi. 89. dakikada Uğur, Borini'yi arkadan çekince ikinci sarı karttan kırmızı görüp Sivasspor'u sahada 10 kişi bıraktı. 90. dakikada Shukurov'un sert şutunu kaleci Ali Şaşal elinden sektirdi, direğe çarpan top oyun alanına döndü.

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Yiğidolar’ın sesi soluğu çıkmıyor
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