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Giriş Tarihi: 5.9.2022 13:54

Antalyaspor son 2 haftada kalesinde 7 gol gördü

İHA
Antalyaspor son 2 haftada kalesinde 7 gol gördü

Süper Lig'de oynadığı futbolla dikkat çeken Nuri Şahin'in takımı FT Antalyaspor, son iki haftayı mağlubiyetle kapatırken, kalesinde ise 7 gol gördü. Uzun bir aradan sonra ligde üst üste iki maç kaybeden Antalyaspor, 11 Eylül’de deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına öğleden sonra yapacağı antrenmanla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 5 hafta geride kalırken, FT Antalyaspor topladığı 6 puanla 10. sırada yer alıyor. İlk hafta sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, ardından deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla yenerken, yine evinde Trabzonspor'u 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

4. haftada deplasmanda Gaziantep FK'ya 5-2 kaybeden Antalyaspor, dün de taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 2-0'lık skorla yenildi. Kırmızı-beyazlı ekip, son iki karşılaşmada kalesinde 7 gol gördü. Uzun bir aradan sonra ligde üst üste iki maç kaybeden Antalyaspor, 11 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına öğleden sonra yapacağı antrenmanla başlayacak.

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Antalyaspor son 2 haftada kalesinde 7 gol gördü
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