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Giriş Tarihi: 7.9.2022 13:11

Chelsea'da Thomas Tuchel dönemi sona erdi

DHA
Chelsea’da Thomas Tuchel dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı. Londra ekibi dün Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 1-0 mağlup olmuştu. Thomas Tuchel, Londra ekibinde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanmıştı. Chelsea'nin başına Brighton'ın hocası Graham Potter'ın gelmesi bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun ilk maçında dün deplasmanda GNK Dinamo Zagreb'e 1-0 mağlup olan Chelsea'de fatura Tuchel'e kesildi. Premier Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sezona istediği gibi başlayamayan Chelsea'de, Şampiyonlar Ligi'nde dün alınan Dinamo Zagreb yenilgisi sonrasında Thomas Tuchel ile ayrılık kararı alındı.

Thomas Tuchel, Londra ekibinde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanmıştı. Chelsea yönetiminin Tuchel ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için ilk adayının Brighton'ı çalıştıran Graham Potter olduğu ileri sürüldü.

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Chelsea'da Thomas Tuchel dönemi sona erdi
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