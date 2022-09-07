Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Leipzig, teknik direktör Tedesco'nun görevine son verdi
Giriş Tarihi: 7.9.2022 11:48

Leipzig, teknik direktör Tedesco'nun görevine son verdi

AA
Leipzig, teknik direktör Tedesco’nun görevine son verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'in teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verdiği bildirildi. Açıklamada, antrenörler Andreas Hinkel ve Max Urwantschky'nin de görevlerine son verildiği belirtilerek, Tedesco'nun yerine kimin geleceği konusunda yakın zamanda bilgi verileceği kaydedildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e karşı alınan 4-1'lik mağlubiyetin değerlendirmesinin sonucunda Tedesco'nun görevine son verildiği aktarıldı.

Açıklamada, antrenörler Andreas Hinkel ve Max Urwantschky'nin de görevlerine son verildiği belirtilerek, Tedesco'nun yerine kimin geleceği konusunda yakın zamanda bilgi verileceği kaydedildi.

Leipzig'in üst yöneticisi Oliver Mintzlaff, Tedesco'nun görevine son verme kararının kolay alınmadığını belirterek, Tedesco ile geçen sezon başarılı bir ikinci yarı geçirdiklerini, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılımın sağlandığını ve Almanya Kupası'nın kazanıldığını hatırlattı.

Ancak bu sezon Bundesliga'ya 5 maçta 5 puan alarak vasat bir başlangıç yaptıktan sonra son iki maçta sergilenen oyundan dolayı bu yapıyla bir geri dönüşün gerçekleşmeyeceğine ilişkin inancı taşıdıklarını belirten Mintzlaff, hedeflere ulaşmak için yeni bir ivmeye ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Tedesco, Aralık 2021'de Leipzig'de göreve başlamıştı.

Bu sezon iyi bir başlangıç yapamayan ve 5 maçta 5 puan toplayan Leipzig, dün de Shakhtar Donetsk'e sahasında 4-1 yenilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS ek tercihleri 2022 başladı mı? Başvuru ekranı açılıyor! YKS ek tercih ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?
Emekli promosyon başvuruları devam ediyor! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
7 yılda sadece 60 kez işe gitmişti! Bankamatik Candan için flaş karar
Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 için 3 formül! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Elektrik ve doğalgazda vatandaşa fatura desteği! Kiracıları da ilgilendiriyor
YKS BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI! ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile 2022 YKS 2. tercih boş kontenjanları ve üniversite taban puanları kılavuzu
Özge öğretmenin son mesajları yürek burktu! ‘Atandım, birazdan yola çıkacağız’
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Bilgin EYT ve sözleşmeliye kadro müjdesi: En net tarihi verdi
SON DAKİKA: Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'ye rest! 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi büyüyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Leipzig, teknik direktör Tedesco'nun görevine son verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA