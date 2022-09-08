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Giriş Tarihi: 8.9.2022 13:50

Göztepe, Marko Kvasina’yı açıklamaya hazırlanıyor

İHA
Göztepe, Marko Kvasina’yı açıklamaya hazırlanıyor

Göztepe, Belçika’nın KV Oostende takımından 24 yaşındaki Avusturyalı golcü Marko Kvasina’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin son gününde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Belçika'nın KV Oostende takımında forma giyen Avusturyalı santrfor Marko Kvasina'ya teklif götürmüştü.

İzmir temsilcisi, hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli olarak 300 bin Euro ödemesi beklenen Göztepe, 24 yaşındaki Avusturyalı golcüyü İzmir'e getirerek sözleşme imzalayacak.

Kariyerinde Austuria Wien, Twente, SV Mattersburg, FC Luzern ve KV Oostende takımlarında forma giyen Marko Kvasina, 192 maçta 33 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

EGE ÖZKAYIMOĞLU, AFYON'A GİTTİ
Bu arada Göztepe forveti Ege Özkayımoğlu, TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi HES İlaç Afyonspor'da kiralık olarak forma giyecek. Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ege Özkayımoğlu'nun sezon sonuna kadar HES İlaç Afyonspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.21 yaşındaki futbolcu, daha önce de 1922 Konyaspor'da kiralık olarak mücadele etmişti.

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Göztepe, Marko Kvasina’yı açıklamaya hazırlanıyor
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