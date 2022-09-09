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Giriş Tarihi: 9.9.2022 22:06 Son Güncelleme: 9.9.2022 22:09

Alanyaspor 4 maç sonra kazandı! Ankaragücü'nün galibiyet hasreti sürdü

Alanyaspor 4 maç sonra kazandı! Ankaragücü’nün galibiyet hasreti sürdü

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Alanyaspor, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 yenerek 4 maç sonra kazandı. Ev sahibi takımın galibiyet gollerini Ahmed Hassan ve Efkan Bekiroğlu atarken Ankaragücü'nün tek golünü ise Yasin Güreler kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Alanyaspor, Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazanarak 4 maç sonra kazandı.

Alanyaspor'un galibiyet gollerini 65'te Ahmed Hassan ve 87'de Efkan Bekiroğlu atarken Ankaragücü'nün tek golünü ise 69'da Yasin Güreler kaydetti.

Bu sonuçla ligde 4 maç sonra kazanan Alanyaspor 8 puana yükseldi. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Ankaragücü ise 1 puanla son sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Alanyasporlu Balkovec'in sağ kanattan kullandığı kornerde, rakip savunmadan seken topa Fatih Aksoy, kaleyi çaprazdan gören pozisyonda vururken, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı güçlükle çelmeyi başardı.

15. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Eduardo'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, top Ankaragücü kalecisinde kaldı.

19. dakikadaki MKE Ankaragücü atağında Moreira'nın derinlemesine pasıyla savunma arkasına hareketlenen Ariyibi'nin şutunu kaleci Runnarson kurtardı.

36. dakikada sol kanattan Oğuz Aydın köşe atışını pas olarak Efkan Bekiroğluna çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, top kaleci Bahadır Han Güngördü'de kaldı.

45+3. dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında sağ kanatta topla buluşan Ariyibi, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Beridze'nin bekletmeden çektiği şut sonrası meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

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Alanyaspor 4 maç sonra kazandı! Ankaragücü'nün galibiyet hasreti sürdü
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