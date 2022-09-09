Türkiye’de Transfer Borsası

SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, orta sahasını eski oyuncusu MickaelTirpan'la güçlendirdi. A.GÜCÜ, G.Saray'dan TaylanAntalyalı, Emre Kılınç veÇ.Rize'den Gökhan Akkan'ı 1yıllığına kiraladı. ALANYASPOR, Fulham'ın sol kanatı Ivan Cavaleiro ile Olympiakos'tan forvet oyuncusu Ahmed Hassan'ı ve Adana Demir'den Khadim Rassoul'ü transfer etti. ADANA DEMIRSPOR, Beşiktaş'la sözleşmesi biten Gökhan Töre ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İSTANBULSPOR, sol bekine Zeljecnicar'dan DenisKovacevic'i aldı. SPOR Toto 1. Lig ekibi Bodrumspor, Kasımpaşa'danErdem Çetinkaya'yı kiralık olarak renklerine bağladı. GÖZTEPE, Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ı kiraladı. EYÜPSPOR, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki sol bek ÖmerBayram'ı kadrosuna kattı. ÜMRANİYESPOR, Bulgar sağ bek Strahil Popov'u Eyüpspor'dan transfer etti. ANTALYASPOR, Porto'nun Japon on numarası Shoya Nakajima'ya 2 yıllık imza attırdı.