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Giriş Tarihi: 9.9.2022

Türkiye’de Transfer Borsası

Türkiye’de Transfer Borsası
SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, orta sahasını eski oyuncusu Mickael Tirpan'la güçlendirdi.
A.GÜCÜ, G.Saray'dan Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Ç.Rize'den Gökhan Akkan'ı 1 yıllığına kiraladı.
ALANYASPOR, Fulham'ın sol kanatı Ivan Cavaleiro ile Olympiakos'tan forvet oyuncusu Ahmed Hassan'ı ve Adana Demir'den Khadim Rassoul'ü transfer etti.
ADANA DEMIRSPOR, Beşiktaş'la sözleşmesi biten Gökhan Töre ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İSTANBULSPOR, sol bekine Zeljecnicar'dan Denis Kovacevic'i aldı.
SPOR Toto 1. Lig ekibi Bodrumspor, Kasımpaşa'dan Erdem Çetinkaya'yı kiralık olarak renklerine bağladı.
GÖZTEPE, Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ı kiraladı.
EYÜPSPOR, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki sol bek Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı.
ÜMRANİYESPOR, Bulgar sağ bek Strahil Popov'u Eyüpspor'dan transfer etti.
ANTALYASPOR, Porto'nun Japon on numarası Shoya Nakajima'ya 2 yıllık imza attırdı.

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Türkiye’de Transfer Borsası
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