Griezmann’da sözleşme krizi

Barcelona, Atletico Madrid'e geçen sezon iki yıllığına kiraladığıiçinESPN'de yer alan habere göre; Barça, başkent ekibiyle yaptığı konratta ihlal oluğunu belirledi. Katalan ekibi, Fransız yıldızın geride kalan yılda 37 maçın 30'unda 45 dakikadan fazla oynadığını iddia ederekMadrid'in ise bunun aktif hale geçebilmesi için kiralık süresi sonunda karşılaşmaların yarısında 45 dakikadan fazla oynaması gerektiğini belirtti. Simeone'nin takımının, bu yüzden bonsvervis konusunda adım atmadığı vurgulandı.