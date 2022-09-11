Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Griezmann’da sözleşme krizi
Giriş Tarihi: 11.9.2022

Griezmann’da sözleşme krizi

Griezmann’da sözleşme krizi
Barcelona, Atletico Madrid'e geçen sezon iki yıllığına kiraladığı Antoine Griezmann için Madrid temsilcisine dava açacak. ESPN'de yer alan habere göre; Barça, başkent ekibiyle yaptığı konratta ihlal oluğunu belirledi. Katalan ekibi, Fransız yıldızın geride kalan yılda 37 maçın 30'unda 45 dakikadan fazla oynadığını iddia ederek Atletico'nun 40 milyon Euro olan satın alma maddesini ödemesini istiyor. Madrid'in ise bunun aktif hale geçebilmesi için kiralık süresi sonunda karşılaşmaların yarısında 45 dakikadan fazla oynaması gerektiğini belirtti. Simeone'nin takımının, bu yüzden bonsvervis konusunda adım atmadığı vurgulandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve Ankara dâhil birçok ilde sağanak yağışlar görülecek
SON DAKİKA! Çanakkale açıklarında bir gemiye Yunan unsurları tarafından ateş açıldı: Türk botları bölgeye gitti
Sözleşmeliye kadro taslağı: 2022 Sözleşmeliye kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek? İşte son durum...
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU E-DEVLET EKRANI: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Gaziantep'te, 'Şehitler için toplu mezarlar kazılıyor' şeklinde provokasyon yapan zanlı yakalandı!
Emekli promosyonu 10 bin TL bandına tırmandı! İşte 2022 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve başvuru için son gün tarihi
Aylin'i canlandıran Berfin Kıymaz kaç yaşında, aslen nereli,hangi dizilerde oynadı? Gönül Dağı Aylin (Berfin Kıymaz) kimdir?
Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri 2022
Üç çocuğu için hayata tutundu
ARKADAŞINA GÖNDER
Griezmann’da sözleşme krizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA