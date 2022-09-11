Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11’ler;
Giriş Tarihi: 11.9.2022 14:55

Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11’ler;

Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11’ler;

Süper Lig’de 6. Hafta mücadeleleri oynanmaya devam ediyor. Transferin son saatlerinde art arda getirdiği yıldızlarla dikkatleri çeken Galatasaray, Kasımpaşa’ya konuk olacak. Ligde ilk 3 maçını kaybeden Kasımpaşa son 2 haftadır üst üste aldığı galibiyetler ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar;

Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Transfer döneminde yaptığı yıldız transferler ile dikkatleri çeken Galatasaray, bu akşam Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kritik mücadele öncesi, Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta, ne zaman soruları araştırılıyor. İşte detaylar

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Galatasaray maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Kasımpaşa Galatasaray maçı BeIn Sports HD1'de canlı olarak izlenebilecek.

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Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11’ler;
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