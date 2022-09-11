Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11’ler;

Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Transfer döneminde yaptığı yıldız transferler ile dikkatleri çeken Galatasaray, bu akşam Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kritik mücadele öncesi, Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta, ne zaman soruları araştırılıyor. İşte detaylar