Kayseri evinde rakip tanımıyor

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor’u Thiam’ın golüyle mağlup edip sahasında 3 maçta 9 puan topladı
Fraport TAV Antalyaspor'a bir darbe de Yukatel Kayserispor'dan geldi. Nuri Şahin'in ekibi, deplasmanda sarı-kırmızılılara 1-0 mağlup olup üst üste 3. yenilgisini yaşadı. Kırmızıbeyazlılarilk yarıda HajiWright ve Soner Aydoğduile bulduğu pozisyonlardan faydalanamayınca soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. Mücadelenin 54. dakikasında sahneye Mame Thiam çıktı. Senegalli forvet, Cardoso'nunsağ kanattan yaptığı ortada topakafayla vurarak fileleri havalandırdı ve Kayserispor'a galibiyeti getirdi. Bu sonuçla deplasmanda 3 maçını da kaybeden Çağdaş Atan'ın ekibi, evinde 3 karşılaşmada 9 puan toplamayı başardı.