Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayseri evinde rakip tanımıyor
Giriş Tarihi: 12.9.2022

Kayseri evinde rakip tanımıyor

Kayseri evinde rakip tanımıyor

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor’u Thiam’ın golüyle mağlup edip sahasında 3 maçta 9 puan topladı

Fraport TAV Antalyaspor'a bir darbe de Yukatel Kayserispor'dan geldi. Nuri Şahin'in ekibi, deplasmanda sarı-kırmızılılara 1-0 mağlup olup üst üste 3. yenilgisini yaşadı. Kırmızıbeyazlılar ilk yarıda Haji Wright ve Soner Aydoğdu ile bulduğu pozisyonlardan faydalanamayınca soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. Mücadelenin 54. dakikasında sahneye Mame Thiam çıktı. Senegalli forvet, Cardoso'nun sağ kanattan yaptığı ortada topa kafayla vurarak fileleri havalandırdı ve Kayserispor'a galibiyeti getirdi. Bu sonuçla deplasmanda 3 maçını da kaybeden Çağdaş Atan'ın ekibi, evinde 3 karşılaşmada 9 puan toplamayı başardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu! TV8 ile 11 Eylül 2022 Dün akşam MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu?
Son Dakika: Yerli doğal gazın evlere gireceği tarih belli oldu! Bakan Dönmez: Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den
JGK Jandarma Uzman Erbaş alımı yapacak! 2022 Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden, nasıl başvurulur?
Son dakika! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
GSB personel alımı başvuruları ne zaman? e-Devlet ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 GSB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri
İOS 16 ne zaman çıkacak, hangi modellere gelecek? İOS 16 özellikleri dikkatleri üzerine çekiyor! Apple tanıttı: İşte güncelleme alacak cihazlar
THY'den taşeron çalışanlara 20 bin lira prim
CHP'li isimden skandal sözler! PKK'nın dilini kullandı: Açık açık bölücülük yaptı
Düzce'de 2 gencin kahreden ölümü!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri evinde rakip tanımıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA