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Giriş Tarihi: 12.9.2022 16:52

Serie A'da Juventus-Salernitana maçındaki ofsayt kararı tartışılıyor

AA
Serie A’da Juventus-Salernitana maçındaki ofsayt kararı tartışılıyor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Juventus'un Salernitana ile 2-2 berabere kaldığı maçta, uzatma dakikalarında attığı golün VAR kararının ardından ofsayt nedeniyle iptal edilmesinin tartışmaları sürüyor.

Serie A'nın 6. haftasında Juventus'un Salernitana ile 2-2 berabere kaldığı maçta, uzatma dakikalarında attığı golün VAR kararının ardından ofsayt nedeniyle iptal edilmesinin tartışmaları sürüyor.

Maç sonrasında Juventus takımı ve taraftarları, Arkadiusz Milik'in VAR tarafından iptal edilen golü sonrası hakem kararına sosyal medyadan tepki gösteriyor. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milik de ofsayt anının görüntüsünü paylaşarak, "Söylenecek söz yok" ifadesini kullandı.

Pozisyonda ofsayt pozisyonunda olmayan Milik'in golü sırasında VAR, Juventus futbolcusu Leonardo Bonucci'nin ofsaytta olduğu kararını verirken Juventus cephesi ise Bonucci'nin pasif ofsayt durumunda olduğu ve Salernitana futbolcusu Antonio Candreva'nın da ofsaytı bozduğunu iddia ediyor.

Juventus ekibi, VAR kararının yanlış olduğunu, Bonucci ofsayt pozisyonunda olsa dahi oyuna müdahale etmediği için ofsayt kararının verilmemesi gerektiğini düşünüyor.

Milik 90+5'inci dakikada Juventus'un 3. golünü kaydetmesine rağmen VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. Gol sevinci sırasında formasını çıkaran Milik, ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

Golün iptali sonrası iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışmada Salernitana'dan Fazio 90+7, Juventus'tan da Cuadrado 90+9'uncu dakikada kırmızı kart gördü.

Puanını 10'a çıkaran Juventus 8'inci, 7'ye yükselten Salernitana ise 10. sırada yer aldı.

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Serie A'da Juventus-Salernitana maçındaki ofsayt kararı tartışılıyor
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