İsmael’i hakem kurtardı!

İsmael iğneyi önce kendisine batırsın. Elinde orijinal stoper Tayyip Talha varken, Necip'i oynatması hataydı. Rakip savunmaları dağıtan Muleka'yı çıkarması ise skandaldıValerien İsmael ne zaman hata yapsa imdadına bariz hatalarıyla hakemler yetişiyor! Meler yanlış kararlarıyla rol çalıp Fransız hocanın alacağı eleştirileri gölgelediBeşiktaş'ın karşısındaTürkiye'nin bir numaralı sistem takımı vardı. Doğalolarak zor bir maçtı. Beşiktaş kötü oynamadıama bir atakta gol yedi ve maç ıkaybetti. Örneğin; 'Weghorstçok hareketsizdi, N'Koudoukötü oynadı' diye eleştirilervar.Sahanın yıldızlarıda Başakşehir'iniki stoperiydi(Duarte-Ndayishimiye).İsmael'in hata yapanNecip'i oyundan alması ve Ersin'ioynatmaması doğru değil.İsmael'inyanlış kararlar verdiğinde eleştirilmesinormal. Başakşehir maçındaÜstelik Mert Günok da varken.Weghorst'a kanatlardandestek gelmeyince pozisyon kalitesi düştü.Ancakİsmael ne zaman hata yapsa imdadına bariz hatalarıylahakemler yetişiyor. Halil Umut Meler'in takdir haklarıözellikle de Duarte'nin yere yatıp kafayla topuuzaklaştırmak istediği pozisyon net penaltıydı.İsmael'in, yenilen goldeNecip'i suçlu göstermesi yakışıksızdı. Necip'in yanlışpasından sonra top 3-4 futbolcuya daha geldi .Traore'ye şutu attıran Saiss ile kapattığı köşeden golüyiyen Emre'nin de hataları büyüktü.Bence sevgi ile gönüller alınmalı,oyuncular zorlanmamalı.Ayrıca İsmael, iğneyi önce kendisinebatırsın. Elinde orijinal stoperTayyip Talha Sanuç varken, Necip'ioynatması hataydı ve rakip savunmalarıdağıtan, Weghorst ile de anlaşanMuleka'yı çıkarması da skandaldı.Geçen haftanınkahramanları, bir yenilgi ile suçlu haline mi geldi?Yenilen golde hata aranıyor amaBeşiktaş'ın değerlendiremediği kaç fırsat var. CenkTosun atamadı, N'Koudou üç metreden kaçırdı.Weghorst gölgede kaldı. Bunları ne yapacağız? Ersinyedekte ama o da çok kötü goller yedi geçmişte…Sorun şu; direkt oyun çok moda. Seyircinin de hoşunagidiyor. Ama büyük takım maçın yönetimini rakibebırakmaz. Bunu yaparsa da kaderine razı olur.Necip topu kaptırdığında3 Başakşehirli'den baskı yiyor ve Beşiktaş savunması4'e 3 yakalanıyorsa, geri gelmeyen, ona pas alternatifiolmayan takım arkadaşlarının suçudur. Beşiktaşsezona kaleyi 18 yaşındaki Emre koruyacak diye girmedielbet.İsmael, Serdar Saatçı'yı takımda tutmalıydı. Hatayı yaptıktansonra yeni transferiniz Talha'yı oyuna sokup,Necip'i tribünlerin önüne atıyorsanız bu bir teknikadam için büyük talihsizliktir. Evet, Josef'e kırmızı haksızdıama Beşiktaş'ta Necip, Berkay, kalede Emreoynarken Başakşehir'de Volkan, Duarte, Biglia oynuyorsaburada bir kadro planlaması hatası vardır.37yaşındaki Gomis, Kasımpaşa maçında18'lik delikanlı gibi oynadı. Çokkoşup mükemmel mücadele etti. G.Saraylıoyunculara saha içinde tam bir ağabeylik yaptı.Kerem'in attığı üçüncü golden sonra Gomis'inonu omuzlarına alması göz ardı edilmemeli. Fransızyıldızın bu davranışı ne kadar egosuz olduğunun vegenç oyunculara ne kadar değer verdiğinin bir göstergesidir. Buformuyla Gomis birinci forvet olur. İcardi'nin birinci forvet olabilmesiiçin yer bulduğu maçta goller atması gerekir.Sezon başında transferler yapıldığında,"Marsilya'da da aynısı oldu ama ben oynadım"açıklamasını yaptı. Kendine güveniyor ve sahada da iyiağabeylik yapıyor. Yunus ve Kerem'ikorumaya aldı.İcardibir dünya yıldızı. İyiyse yedekoturtamazsınız. Buruk bu ikiliyibirlikte oynatacak formülübulmalıÜzerine Seferovic'i getirdiler, attığı goller ve oynadığı pozitif oyunla onu kulübeye itti. Şimdi birinci sınıf İcardi geldi, ona da meydan okuyor.Ancak Gomis formayı bırakacak gibi gözükmüyor. Bu tür yarışlar doğru yönetilirse kazanan Galatasaray olur.Okan Buruk kalesinde gol görmemiş Konya maçına da Gomis ile başlar ama ikinci yarıda yerine girecek oyuncu tercihi de Seferovic yerine İcardi olur.Elbette İcardi'nin kariyeri ikisinden de önde. Arjantinli, bir ceza sahası canavarı.Gomis iyi bir santrfor, bu tartışılmaz. Son maçtaki görüntüsü de fizik açıdan da ilerlediğini gösteriyor. İcardi de çok önemli bir santrfor ama fizik durumu nedir, ne verir onu şu anda bilemem. Seferovic'te fiziksel düşüş olduğunu gördük. Fizik açıdan iyi durumda olduklarında Gomis; İcardi ve Seferovic'ten sonra gelir kalite olarak.Bütün iş Abdullah Avcı'da. Kendisi, "Ben kaliteli oyuncularla iyi oynamayı isteyen bir teknik adamım" diyor.O kalitede oyuncular top rakipteyken ne yapıyor? Sen eğer pres yapmayan, devamlılığı olmayan, fizik gücü yetersiz, kaliteli oyuncuları orta sahaya monte edersen o zaman bunun sonu hüsran olur. Ben her zorluk derecesi yüksek maç öncesi; 'Orta sahada Siopis ve Dorukhan ile başlamalı' dedim. Dorukhan sakatlandı ama Avcı, bildiğine devam ediyor.Trabzonspor'davar. Yeni gelen oyuncuların kadroda hemen yer bulmaları, geçen sene şampiyonluk yaşamış ama maçlara kulübede başlamış oyuncularda mutsuzluk yaratıyor. Sezon başı ayrılmak isteyen kaleci Uğurcan ile Abdülkadir Ömür'ün takımda kalmaları zihinsel olarak performanslarını olumsuz etkilemiş. Avcı, yeniden bir takım yaratmak yerine Trabzonspor'un fabrika ayarlarına dönmesini sağlamalı.Trabzonspor ciddi bir kalite kaybı yaşıyor. Buna bir de geriye koşma sorunları eklendi.Bu sezon ciddi rakiplere karşı kazanamadılar. Takımın vücut dilinde "kazanacağız" ifadesi yok. Geçen sezon Uğurcan kritik maçlarda ortaya çıkıyordu, şimdi o da yok.Trabzonspor duygu boşluğuna düşmüş gibi. Psikologlar baksa,tespitinde bulunabilir. İkinci problem, Trabzonspor'un istikrarlı kadro avantajını kullanamaması. Her maç şampiyon kadrodan 7-8 değişik isimlerle çıkarsanız takım olma sorunu yaşarsınız.Bu kuralbize şunu anlatıyor; Milli Takım hocalarınınfark edemediği, ikna edemediği bütün gurbetçifutbolcularadiyoruz.Pardon ama ne hakla! Avrupa'da oynadıklarıülkenin milli takımına çağrılmayacak kapasitedevasat oyuncular için Türk statüsüyle formagiyebilirsiniz deyip, bu ligin kalitesine kalitekatacak çocuklara "Sen Almanya'yı, senAvusturya'yı seçtin" demenin manası yok.2015 öncesi Türk saydığınız oyuncular kariyerininsonlarına geliyor. Bu kural, Yusuf Demiriçin değişmesin, gelecekte Yusuf Demir gibi olacaktüm Türk çocukları için değişsin.Türk Milli Takımıyetkililerininkazanmak için yeterli ilgiyive ısrarı göstermediklerini söylüyorum. 4. milli maçınıoynamadan evvel Kuntz efendi ile Hamit Altıntopısrarcı olabilir ve Yusuf'u Milli Takım'a kazandırabilirlerdi.İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz,Alman Milli Takımı'nı seçen Mesut Özil, M.City'de oynayanİlkay Gündoğan, Mustafa Doğan, Emre Can gibioyuncular Türk vatandaşımuamele görüyor,özbeöz Türk olan Yusuf yabancı sayılıyorsa yazıklarolsun!2015'te Yıldırım Demirören-Fatih Terim ikilisi bu kararı alırken, Türk Milli Takımı'nıtercih etmeyi cazip hale getirmek istediler. Mesut, İlkay,Erkan Zengin veya Gökhan İnler gibi oyuncularelden kaçmıştı. "Hem milli formayı istemeyeceklerhem de gelip Türk gibi oynayacaklar,bu olmaz" dediler. Yusuf Demir'in durumuda bu. Orkun Kökçü veya Ferdi Kadıoğlubu dönemde milli formayı seçtiler. Almanlar,takımlardan kadrodaki 11 oyuncunun ilk lisansınınAlmanya'da çıkmış olmasını şart koşuyorlar. Başkaülkede futbola başlamışsa bile kontenjan oluyor Almanoyuncu.Eğer ana-baba iseTürklük, Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson daTürk… Lakapları bile var köylerinde 'Sarılar' diye…Mesut Özil'in Türk vatandaşıolarak oynadığı bir ortamda Avusturya Milli Takımı'nıseçmiş olan Yusuf da oynayabilir. Ancak değişen kuralınTürk futbolunu korumak, Türk Milli Takımı'nıseçenleri onurlandırmak için yapıldığını hatırlayalım.TFF, 8+3'ün bu sezon değişmedendevam edeceğini söyledi. Yusuf'un Türk statüsüdurumunun tartışılması, umarım kontenjan tartışmalarıarasında biraz daha boğulmaz.