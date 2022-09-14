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Giriş Tarihi: 14.9.2022

İsmael’i hakem kurtardı!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
İsmael’i hakem kurtardı!

Süper Lig’de geride kalan haftayı masaya yatıran SABAH Spor yazarları, yeşil sahada olanları enine boyuna tartıştı

LEVENT TÜZEMEN
İsmael iğneyi önce kendisine batırsın. Elinde orijinal stoper Tayyip Talha varken, Necip'i oynatması hataydı. Rakip savunmaları dağıtan Muleka'yı çıkarması ise skandaldı

FATİH DOĞAN
Valerien İsmael ne zaman hata yapsa imdadına bariz hatalarıyla hakemler yetişiyor! Meler yanlış kararlarıyla rol çalıp Fransız hocanın alacağı eleştirileri gölgeledi


SORU: Beşiktaş, M.Başakşehir'e kaybetti. Bir hafta önce övülen Valerien İsmael şimdi hedefte. Özellikle 'Ersin niye oynamıyor?' eleştirisi var. Necip suçlanıyor. Sizce suçlu kim?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş'ın karşısında Türkiye'nin bir numaralı sistem takımı vardı. Doğal olarak zor bir maçtı. Beşiktaş kötü oynamadı ama bir atakta gol yedi ve maç ı kaybetti. Örneğin; 'Weghorst çok hareketsizdi, N'Koudou kötü oynadı' diye eleştiriler var. Peki neden? Çünkü Ömer Ali, çabukluğuyla ve aldığı taktik disiplinle N'Koudou'yu oynatmadı. Sahanın yıldızları da Başakşehir'in iki stoperiydi (Duarte-Ndayishimiye). İşte 'Weghorst niye oynayamadı?' sorusunun cevabı. İsmael'in hata yapan Necip'i oyundan alması ve Ersin'i oynatmaması doğru değil.



FATİH DOĞAN: İsmael'in yanlış kararlar verdiğinde eleştirilmesi normal. Başakşehir maçında 1-Ersin yerine iki maçtır Emre tercihi gri alan. Üstelik Mert Günok da varken. 2-İsmael topu rakibine bırakıp (%38 Beşiktaş) yine şişirme uzun toplarla sonuca gitmeye çalıştı. Weghorst'a kanatlardan destek gelmeyince pozisyon kalitesi düştü. 3-Orta sahayı güçlü tutamayınca yaptığı değişiklikler sonuç verecek kaliteden uzaktı. Ancak İsmael ne zaman hata yapsa imdadına bariz hatalarıyla hakemler yetişiyor. Halil Umut Meler'in takdir hakları özellikle de Duarte'nin yere yatıp kafayla topu uzaklaştırmak istediği pozisyon net penaltıydı. Hakemler yine rol çalıp İsmael ve Necip'in alacağı eleştirileri de gölgeledi. Gerçek şu ki İsmael güven sınavını hâlâ aşamadı.

LEVENT TÜZEMEN: İsmael'in, yenilen golde Necip'i suçlu göstermesi yakışıksızdı. Necip'in yanlış pasından sonra top 3-4 futbolcuya daha geldi . Traore'ye şutu attıran Saiss ile kapattığı köşeden golü yiyen Emre'nin de hataları büyüktü. Beşiktaş yönetimi, sözleşme uzatmayan oyuncuları kadro dışı bırakmakla ıslah etmeye çalışıyor. Bence sevgi ile gönüller alınmalı, oyuncular zorlanmamalı. Ersin'e yapılan 'burnu sürtülsün' hamlesi yanlış. Ayrıca İsmael, iğneyi önce kendisine batırsın. Elinde orijinal stoper Tayyip Talha Sanuç varken, Necip'i oynatması hataydı ve rakip savunmaları dağıtan, Weghorst ile de anlaşan Muleka'yı çıkarması da skandaldı.

GÜRCAN BİLGİÇ: Geçen haftanın kahramanları, bir yenilgi ile suçlu haline mi geldi? Saçmalık bu… Yenilen golde hata aranıyor ama Beşiktaş'ın değerlendiremediği kaç fırsat var. Cenk Tosun atamadı, N'Koudou üç metreden kaçırdı. Weghorst gölgede kaldı. Bunları ne yapacağız? Ersin yedekte ama o da çok kötü goller yedi geçmişte… Sorun şu; direkt oyun çok moda. Seyircinin de hoşuna gidiyor. Ama büyük takım maçın yönetimini rakibe bırakmaz. Bunu yaparsa da kaderine razı olur.

BÜLENT TİMURLENK: Necip topu kaptırdığında 3 Başakşehirli'den baskı yiyor ve Beşiktaş savunması 4'e 3 yakalanıyorsa, geri gelmeyen, ona pas alternatifi olmayan takım arkadaşlarının suçudur. Beşiktaş sezona kaleyi 18 yaşındaki Emre koruyacak diye girmedi elbet. Ersin'in neyse sıkıntısı çözülmeli. İsmael, Serdar Saatçı'yı takımda tutmalıydı. Hatayı yaptıktan sonra yeni transferiniz Talha'yı oyuna sokup, Necip'i tribünlerin önüne atıyorsanız bu bir teknik adam için büyük talihsizliktir. Evet, Josef'e kırmızı haksızdı ama Beşiktaş'ta Necip, Berkay, kalede Emre oynarken Başakşehir'de Volkan, Duarte, Biglia oynuyorsa burada bir kadro planlaması hatası vardır.

MAURO İCARDİ GOMİS'İ KESEMEZ

SORU: Gomis, "Ben ikinci adam olmam" dedi. Bakıldığında da Galatasaray'a en çok katkı yapan isim... Okan Buruk, Gomis'i kesip İcardi'yi 11'e koyabilecek mi?

LEVENT TÜZEMEN: 37 yaşındaki Gomis, Kasımpaşa maçında 18'lik delikanlı gibi oynadı. Çok koşup mükemmel mücadele etti. G.Saraylı oyunculara saha içinde tam bir ağabeylik yaptı. Kerem'in attığı üçüncü golden sonra Gomis'in onu omuzlarına alması göz ardı edilmemeli. Fransız yıldızın bu davranışı ne kadar egosuz olduğunun ve genç oyunculara ne kadar değer verdiğinin bir göstergesidir. Bu formuyla Gomis birinci forvet olur. İcardi'nin birinci forvet olabilmesi için yer bulduğu maçta goller atması gerekir.

GÜRCAN BİLGİÇ: Sezon başında transferler yapıldığında, "Marsilya'da da aynısı oldu ama ben oynadım" açıklamasını yaptı. Kendine güveniyor ve sahada da iyi ağabeylik yapıyor. Yunus ve Kerem'i korumaya aldı. Okan Buruk bu formuyla Gomis'i keserse, haksızlık yapar. İcardi bir dünya yıldızı. İyiyse yedek oturtamazsınız. Buruk bu ikiliyi birlikte oynatacak formülü bulmalı

FATİH DOĞAN: Üzerine Seferovic'i getirdiler, attığı goller ve oynadığı pozitif oyunla onu kulübeye itti. Şimdi birinci sınıf İcardi geldi, ona da meydan okuyor. Okan Buruk adalet üzerine takım kurmak istiyorsa hak edene formayı verecektir. Ancak Gomis formayı bırakacak gibi gözükmüyor. Bu tür yarışlar doğru yönetilirse kazanan Galatasaray olur.

BÜLENT TİMURLENK: Okan Buruk kalesinde gol görmemiş Konya maçına da Gomis ile başlar ama ikinci yarıda yerine girecek oyuncu tercihi de Seferovic yerine İcardi olur. Gomis, Kasımpaşa maçında sadece attığı golle değil mücadelesi ve indirdiği toplarla da 9 numara nasıl oynar dersi verdi. Elbette İcardi'nin kariyeri ikisinden de önde. Arjantinli, bir ceza sahası canavarı.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Gomis iyi bir santrfor, bu tartışılmaz. Son maçtaki görüntüsü de fizik açıdan da ilerlediğini gösteriyor. İcardi de çok önemli bir santrfor ama fizik durumu nedir, ne verir onu şu anda bilemem. Seferovic'te fiziksel düşüş olduğunu gördük. Fizik açıdan iyi durumda olduklarında Gomis; İcardi ve Seferovic'ten sonra gelir kalite olarak.




TRABZONSPOR TÜRBÜLANSTA

SORU: Trabzonspor'da neler oluyor? Adana Demir'in attığı ilk golde baraj bile yoktu. Sizce sorun nedir?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Bütün iş Abdullah Avcı'da. Kendisi, "Ben kaliteli oyuncularla iyi oynamayı isteyen bir teknik adamım" diyor. Doğru ama, aması var… O kalitede oyuncular top rakipteyken ne yapıyor? Sen eğer pres yapmayan, devamlılığı olmayan, fizik gücü yetersiz, kaliteli oyuncuları orta sahaya monte edersen o zaman bunun sonu hüsran olur. Ben her zorluk derecesi yüksek maç öncesi; 'Orta sahada Siopis ve Dorukhan ile başlamalı' dedim. Dorukhan sakatlandı ama Avcı, bildiğine devam ediyor.

LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor'da huzursuzluk var. Yeni gelen oyuncuların kadroda hemen yer bulmaları, geçen sene şampiyonluk yaşamış ama maçlara kulübede başlamış oyuncularda mutsuzluk yaratıyor. Sezon başı ayrılmak isteyen kaleci Uğurcan ile Abdülkadir Ömür'ün takımda kalmaları zihinsel olarak performanslarını olumsuz etkilemiş. Avcı, yeniden bir takım yaratmak yerine Trabzonspor'un fabrika ayarlarına dönmesini sağlamalı.

GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor ciddi bir kalite kaybı yaşıyor. Buna bir de geriye koşma sorunları eklendi. Avcı, yetenekli oyuncuları ile asker futbolcuları arasında seçim yapmak durumunda kalıyor. Bu sezon ciddi rakiplere karşı kazanamadılar. Takımın vücut dilinde "kazanacağız" ifadesi yok. Geçen sezon Uğurcan kritik maçlarda ortaya çıkıyordu, şimdi o da yok.

FATİH DOĞAN: Trabzonspor duygu boşluğuna düşmüş gibi. Psikologlar baksa, "Şampiyonluktan sonra gelen duygu yükselmesinin yeni sezonla birlikte türbülansa girmesi" tespitinde bulunabilir. İkinci problem, Trabzonspor'un istikrarlı kadro avantajını kullanamaması. Her maç şampiyon kadrodan 7-8 değişik isimlerle çıkarsanız takım olma sorunu yaşarsınız. Visca, Dorukhan gibi sakatların olması önemli bir mazeret ama Avcı'nın geçişte daha istikrarlı tercihler yapması şart.




KURAL TÜM TÜRK ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİŞMELİ

SORU: Yusuf Demir tartışması çıktı. Yerli oyuncu olarak kabul görmüyor. Seçimini Avusturya Milli Takımı'ndan yana yaptığı (4 kez oynadı) için yerli olarak oynayamıyor. Bu tartışma bizi nereye götürür?

BÜLENT TİMURLENK: Bu kural bize şunu anlatıyor; Milli Takım hocalarının fark edemediği, ikna edemediği bütün gurbetçi futbolculara 'Bizden değilsiniz' diyoruz. Pardon ama ne hakla! Avrupa'da oynadıkları ülkenin milli takımına çağrılmayacak kapasitede vasat oyuncular için Türk statüsüyle forma giyebilirsiniz deyip, bu ligin kalitesine kalite katacak çocuklara "Sen Almanya'yı, sen Avusturya'yı seçtin" demenin manası yok. Neden 2015'ten sonrası için bu kural? 2015 öncesi Türk saydığınız oyuncular kariyerinin sonlarına geliyor. Bu kural, Yusuf Demir için değişmesin, gelecekte Yusuf Demir gibi olacak tüm Türk çocukları için değişsin.

LEVENT TÜZEMEN: Türk Milli Takımı yetkililerinin Yusuf Demir'i kazanmak için yeterli ilgiyi ve ısrarı göstermediklerini söylüyorum. 4. milli maçını oynamadan evvel Kuntz efendi ile Hamit Altıntop ısrarcı olabilir ve Yusuf'u Milli Takım'a kazandırabilirlerdi. Yusuf'un annesi Türk, babası Türk ve kendi Türk. İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz, Alman Milli Takımı'nı seçen Mesut Özil, M.City'de oynayan İlkay Gündoğan, Mustafa Doğan, Emre Can gibi oyuncular Türk vatandaşı statüsünde muamele görüyor, özbeöz Türk olan Yusuf yabancı sayılıyorsa yazıklar olsun! Bu saçma kuralın değişmesi için devletin büyükleri müdahale etmeli, TFF de bu yanlışın önüne geçmeli.

GÜRCAN BİLGİÇ: 2015'te Yıldırım Demirören- Fatih Terim ikilisi bu kararı alırken, Türk Milli Takımı'nı tercih etmeyi cazip hale getirmek istediler. Mesut, İlkay, Erkan Zengin veya Gökhan İnler gibi oyuncular elden kaçmıştı. "Hem milli formayı istemeyecekler hem de gelip Türk gibi oynayacaklar, bu olmaz" dediler. Yusuf Demir'in durumu da bu. Orkun Kökçü veya Ferdi Kadıoğlu bu dönemde milli formayı seçtiler. Almanlar, takımlardan kadrodaki 11 oyuncunun ilk lisansının Almanya'da çıkmış olmasını şart koşuyorlar. Başka ülkede futbola başlamışsa bile kontenjan oluyor Alman oyuncu. Bir de esprili bakalım. Eğer ana-baba ise Türklük, Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Türk… Lakapları bile var köylerinde 'Sarılar' diye…

FATİH DOĞAN: Mesut Özil'in Türk vatandaşı olarak oynadığı bir ortamda Avusturya Milli Takımı'nı seçmiş olan Yusuf da oynayabilir. Ancak değişen kuralın Türk futbolunu korumak, Türk Milli Takımı'nı seçenleri onurlandırmak için yapıldığını hatırlayalım. Düzenleme yapılırken getirisini-götürüsünü iyi hesaplamak gerekir. TFF, 8+3'ün bu sezon değişmeden devam edeceğini söyledi. Yusuf'un Türk statüsü durumunun tartışılması, umarım kontenjan tartışmaları arasında biraz daha boğulmaz.

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