Manchester City, Borussia Dortmund’u 2-1 mağlup etti | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund ile kozlarını paylaştı. City, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Manchester City, 56. dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle 1-0 geriye düştü.
Guardiola'nın öğrencileri 80. dakikada Stones ve 84. dakikada Haaland'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
HAALAND GOLE SEVİNMEDİ
Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, eski takımına attığı gol sonrası sevinmedi.
Manchester City bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, Dortmund 3 puanda kaldı.