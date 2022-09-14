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Giriş Tarihi: 15.9.2022 00:02

Manchester City, Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti | UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester City, Borussia Dortmund’u 2-1 mağlup etti | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund ile kozlarını paylaştı. City, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund ile kozlarını paylaştı. City, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Manchester City, 56. dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle 1-0 geriye düştü.

Guardiola'nın öğrencileri 80. dakikada Stones ve 84. dakikada Haaland'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

HAALAND GOLE SEVİNMEDİ

Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, eski takımına attığı gol sonrası sevinmedi.

Manchester City bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, Dortmund 3 puanda kaldı.

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Manchester City, Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti | UEFA Şampiyonlar Ligi
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