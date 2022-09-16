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Giriş Tarihi: 16.9.2022

Bizim çocuklar’ın yeni formaları tanıtıldı

Bizim çocuklar’ın yeni formaları tanıtıldı
A Milli Futbol Takımımız'ın yeni formaları görücüye çıktı. 'Bizim Çocuklarla Hep Yan Yana' mesajıyla tanıtılan formalarda, Türkiye'nin sanat tarihinden ve birliktelik temasından ilham alındı. Beyaz iç saha formasında, dünyaca ünlü çinilerimizi yansıtan desenler kullanıldı. Kırmızı tonları ön plana çıkarıldığında ise geleneksel altıgen çini deseniyle köklerimize nostaljik geri dönüş yapıldı. Göğüs kısmındaki şeritte oluşturulan kontrastla, tarihi bir yapıyı taşıyan kolon izlenimi verildi. 2023 Türkiye Milli Takım koleksiyonu dün itibariyle satışa sunulurken, 21 Eylül Çarşamba günü genel satışa çıkacak.

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Bizim çocuklar’ın yeni formaları tanıtıldı
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