Bizim çocuklar’ın yeni formaları tanıtıldı

A Milli Futbol Takımımız'ın yeni formaları görücüye çıktı. 'BizimÇocuklarla Hep Yan Yana' mesajıyla tanıtılan formalarda, Türkiye'nin sanat tarihinden ve birliktelik temasından ilham alındı. Beyaz iç saha formasında, dünyaca ünlü çinilerimizi yansıtan desenler kullanıldı. Kırmızı tonları ön plana çıkarıldığında ise geleneksel altıgen çini deseniyle köklerimize nostaljik geri dönüş yapıldı. Göğüs kısmındaki şeritte oluşturulan kontrastla, tarihi bir yapıyı taşıyan kolon izlenimi verildi. 2023 Türkiye MilliTakım koleksiyonu dün itibariylesatışa sunulurken, 21Eylül Çarşamba günü genelsatışa çıkacak.