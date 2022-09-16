Türkiye Ziraat Kupası’nda: Niğde Anadolu FK-Kahramanmaraş Spor müsabakası

Niğde Anadolu FK - Kahramanmaraş Spor

Stad : Niğde Ömer Halisdemir Kampüs Stadyumu



Hakemler Ramazan Doğanay( x )., Uğur Çakmak( xx ), Vedat Güneş ( xx )

Niğde Anadolu FK. ……3…. Kahramanmaraş …2…….

41 Muhammed ( xx ), 3 Ahmet( xx ), 5 Eray( xx ), 16 Yağız( xx ), 17 Batuhan( xx ), 20 Eren( ), 22 Görken( ),

61 Murat( xxx ), 77 Mustafa( xx ), 60 Harun( xxx ), 98 Umut( xxx )

Kahramanmaraş

28 Enes( xx ), 3 Özcan( xx ), 4 Deniz( xx ), 6 Ahmet( xx ), 7 Mehmet( xx ), 11 Furkan( xx ),

21 Hebat( ), 29 Caner( xx ), 30 Mehmet( xxx ), 90 Baran( xx ), 94 Fatih ( ),

İLK YARI

Karşılaşmanın ilk dakikalarında üstün bir oyun sergileyen misafir takım Kahramanmaraş, 3. dakikada Furkan'ın golü ile 0-1 öne geçti. İlk golün şokunu atlatamayan Niğde Anadolu FK bu kez Kahramanmaraşlı Mehmet'in golü ile 0-2 yenik duruma düştü. Bir anda 2 gol birden kalesinde gören Niğde Anadolu FK lı futbolcular verilen su molasının ardından toparlandı ve Kahramanmaraş alanında etkili olmaya başladı. Kullanılan serbest vuruşu direk kaleye gönderen Harun, Niğde Anadolu FK nın golünü kaydetti ve durumu 1-2 ye getirdi. İlkyarı bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARI

İkinci yarıda ilk yarının şokunu atlatan Niğde Anadolu FK etkili ataklarla gol aramaya başladı. İkinci yarıda oyuna giren, Niğde Anadolu FK dan Murat, karambolde iyi takip ettiği topu Kahramanmaraş ağlarına gönderince oyunda eşitliği sağladı ve durumu 2-2 yaptı. İlk yarının şokunu beraberlikle atan Niğde Anadolu FK' uzatma dakikasında Umut orta alandan aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu kalecinin sol tarafından Kahramanmaraş ağlarına göndererek takımını 3-2 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Niğde Anadolu FK, evinde misafir ettiği Kahramanmaraş'ı 3-2 yendi.