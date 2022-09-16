Yiğido’nun dönüşü muhteşem oldu

Mücadelenin tek golünü Gradel penaltıdan kaydetti. Bu sezon çıktığı 10 maçta galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-beyazlı ekip, şanssızlığını 11. karşılaşmada kırdı
Demir Grup Sivasspor, Romanya'da karşılaştığı Cluj'u 1-0'lık skorla mağlup etti. 7 eksiğine rağmen Cluj'a karşı başarılı bir futbol ortaya koyan kırmızı-beyazlılar, aradığı golü penaltıdan buldu. 26. dakikada rakip takımın atağındaCharisis topu kale çizgisi üzerinden çıkarırkenhemen ardından gelişen Sivas atağındaAngielski, Deac tarafından düşürüldü.Hakem penaltı noktasını gösterirkenatışı kullanan Gradel topu ağlarlabuluşturdu. İlerleyen dakikalarda her iki takım da pozisyon yakaladı ancak başka gol olmayınca Sivas 1-0 kazandı.
Havaalanında skandal
KARŞILAŞMA öncesi şaşkınlık verici bir olay yaşandı. Sivasspor'un formaları ve ekipmanları Cluj havaalanında kayboldu. Tüm aramalara rağmen sonuç çıkmayınca durum UEFA'ya bildirildi. Kırmızı-beyazlılar, UEFA'dan aldıkları özel izinle maçta alternatif formayla mücadele etti