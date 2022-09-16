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Giriş Tarihi: 16.9.2022

Yiğido’nun dönüşü muhteşem oldu

Yiğido’nun dönüşü muhteşem oldu

Mücadelenin tek golünü Gradel penaltıdan kaydetti. Bu sezon çıktığı 10 maçta galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-beyazlı ekip, şanssızlığını 11. karşılaşmada kırdı

Demir Grup Sivasspor, Romanya'da karşılaştığı Cluj'u 1-0'lık skorla mağlup etti. 7 eksiğine rağmen Cluj'a karşı başarılı bir futbol ortaya koyan kırmızı-beyazlılar, aradığı golü penaltıdan buldu. 26. dakikada rakip takımın atağında Charisis topu kale çizgisi üzerinden çıkarırken hemen ardından gelişen Sivas atağında Angielski, Deac tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterirken atışı kullanan Gradel topu ağlarla buluşturdu. İlerleyen dakikalarda her iki takım da pozisyon yakaladı ancak başka gol olmayınca Sivas 1-0 kazandı.

Havaalanında skandal
KARŞILAŞMA öncesi şaşkınlık verici bir olay yaşandı. Sivasspor'un formaları ve ekipmanları Cluj havaalanında kayboldu. Tüm aramalara rağmen sonuç çıkmayınca durum UEFA'ya bildirildi. Kırmızı-beyazlılar, UEFA'dan aldıkları özel izinle maçta alternatif formayla mücadele etti

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Yiğido’nun dönüşü muhteşem oldu
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