Pogba kardeşlerin olayları bitmiyor! Gözaltına alındı..

KARDEŞ POGBA İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Son olarak Fransa'nın ASM Belfort takımında top koşturan ve bir dönem Gine milli futbol takımında oynayan Mathias Pogba, nisan ayından bu yana bir takımla anlaşamadı. Mathias Pogba gözaltında, Kylian Mbappe'ye karşı büyü iddiasını kendi inisiyatifiyle yayımladığını polise söyledi. Mathias Pogba kendisi hakkındaki iddiaları da reddetti. 5 şüpheli bugün (cumartesi) hakim karşısına çıkacak.

POGBA KARDEŞLER ARASINDA NE OLDU?

Mathias Pogba, 3 hafta önce sosyal medyada paylaştığı görüntüde kendisi ve diğer ünlü milli futbolcu Kylian Mbappe ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacağını açıkladı.