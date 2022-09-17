Pogba kardeşlerin olayları bitmiyor! Gözaltına alındı..

Bu sezon Manchester United'dan Juventus'a transfer olan Fransa Milli takım futbolcusu Paul Pogba, resmen aile içi şantaja maruz kaldı.
Paul Pogba'nın kendisini haraç için tehdit edenlere katkıda bulunmakla suçladığı kardeşi Mathias Pogban gözaltına alındı. Kardeş Pogba'nın suçunu itiraf ettiği iddia ediliyor.
KARDEŞ POGBA ŞANTAJ YAPANLARLA İŞBİRLİĞİ Mİ YAPTI?
Le Parisien'in haberine göre; Paul Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta, futbolcunun ağabeyi tarafından baskı gördüğünü iddia ederek şikayette bulundu. Şikayet üzerine aralarında Mathias Pogba'nın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre; Mathias Pogba, kardeşi Paul Pogba'nın antrenman takvimini biliyordu ve şantajcılarla işbirliği yaptı.
KARDEŞ POGBA İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Son olarak Fransa'nın ASM Belfort takımında top koşturan ve bir dönem Gine milli futbol takımında oynayan Mathias Pogba, nisan ayından bu yana bir takımla anlaşamadı. Mathias Pogba gözaltında, Kylian Mbappe'ye karşı büyü iddiasını kendi inisiyatifiyle yayımladığını polise söyledi. Mathias Pogba kendisi hakkındaki iddiaları da reddetti. 5 şüpheli bugün (cumartesi) hakim karşısına çıkacak.
POGBA KARDEŞLER ARASINDA NE OLDU?
Mathias Pogba, 3 hafta önce sosyal medyada paylaştığı görüntüde kendisi ve diğer ünlü milli futbolcu Kylian Mbappe ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacağını açıkladı.
Mathias Pogba, "Kardeşimin hayranları, Fransa, Juventus ve Juventus'un sponsorları da dahil olmak üzere tüm dünya bazı gerçeklerin artık farkına varmalı. Kardeşimin hayranlarının gösterdikleri sevgiye değer bir insan olup olmadığını bilmesi gerekiyor. Sanırım sözlerim birçok insanı ilgilendirecek. Mbappe hakında da önemli şeyler söyleyeceğim. Birçok unsur ve tanık söyleyeceklerimi doğruluyor" dedi.
PAUL POGBA'DAN KARŞI HAMLE GELDİ
Paul Pogba ise kardeşinin yaptığı açıklamaya avukatı aracılığıya yanıt verdi.
Açıklamada şöyle denildi:
Mathias Pogba'nın son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar maalesef sürpriz değil. Paul Pogba'ya yönelik tehditlere ve organize çete haraç girişimlerine katkıda bulunuyor. İtalya ve Fransa'daki yetkili makamlar bir ay önce bu duruma el koydu. Bu konuda devam eden soruşturmayla ilgili başka ilave yorum yapılmayacak.
13 MİLYON EURO TALEP ETTİLER
Pogba, kardeşi Mathias'ın da dahil olduğu bir çete tarafından defalarca tehdit edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.
Silahlı kişilerin bulunduğu bir grup, Pogba'dan 13 milyon Euro istedi ve farklı zamanlarda futbolcunun 300 bin Euro ve kredi kartını çaldı.
KARDEŞİNİ BÜYÜ YAPMAKLA SUÇLADI
Suç duyurusunun ardından Kylian Mbappe'ye de seslenen Mathias Pogba, kardeşi Paul Pogba'yı büyü yaptırmakla suçladı.
Mathias, sosyal medyadan "Kylian, şimdi anladın mı? Sana karşı olumsuz bir şeyim yok, sözlerim senin iyiliğin için, her şey doğru ve kanıtlanmış. Özür dilerim, sözde müslüman olan büyücülükle uğraşan kardeşimin, ikiyüzlü ve bir hainin yakınında olması asla iyi değil!" açıklaması yaptı.