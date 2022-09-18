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Giriş Tarihi: 18.9.2022 17:39

A Milli Futbol Takımı, Riva'da toplanıyor

AA
A Milli Futbol Takımı, Riva’da toplanıyor

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Riva'da toplanmaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milliler, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg, 25 Eylül'de de deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanıyor.

Kulüp takımlarıyla maçlarını tamamlayan aday kadrodaki futbolcular kampa katılırken, diğer oyuncular da maç ve seyahat programlarına bağlı olarak Riva'ya gelecek.

Ay-yıldızlılar, Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

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A Milli Futbol Takımı, Riva'da toplanıyor
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