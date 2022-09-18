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Giriş Tarihi: 18.9.2022 15:10 Son Güncelleme: 18.9.2022 15:12

Falcao, bu sezon ilk golünü Athletico Bilbao'ya attı!

Falcao, bu sezon ilk golünü Athletico Bilbao’ya attı!

İspanya LaLiga'da 6. hafta heyecanı devam ediyor. Dün oynanan maçta Athletico Bilbao ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. 5 gollü maçı Athletico Bilbao 3-2 kazandı. Falcao, bu sezon Rayo Vallecano formasıyla ilk golünü attı.

İspanya LaLiga'da 6. hafta heyecanı devam ediyor. Athletico Bilbao dün evinde Rayo Vallecano'yu ağırladı. Gol yağmurunun olduğu maçı Athletico Bilbao 3-2'lik skorla kazandı.

FALCAO BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Athletic Bilbao'nun gollerini Inaki Williams, Ohian Sancet ve Nicholas Williams Arthuer attı. Rayo Vallecano'nun gollerini ise Oscar Trejo ve Radamel Falcao kaydetti.

Eylül 2021'de Galatasaray'dan İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, bu sezon ilk golünü atmayı başardı. Dünkü maçın 77. dakikasında oyuna giren Falcao, harika bir gole imza attı ve bu sezon çıktığı 6. maçında ilk golünü kaydetti.

Bu sonuçla Athletic Bilbao 13 puanla üçüncü, Rayo Vallecano ise 7 puanla on birinci sırada yer aldı.

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Falcao, bu sezon ilk golünü Athletico Bilbao'ya attı!
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