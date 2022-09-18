Şampiyonlar Ligi Finali kıta değiştiriyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ABD'de oynanacağı iddiası gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanması bekleniyor.
İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre önümüzdeki Şampiyonlar Ligi finali, ticari gerekçeler sebebiyle ABD'de düzenlenebilir. Aynı haberde UEFA'nın yanı sıra Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) de bu duruma yeşil ışık yaktığı ifade edildi.
İstanbul'da gerçekleştirecek olan Avrupa Kulüpler Birliği bu konu üzerinde fikir birliği için bir araya gelecek.
PLANLAMAYA GÖRE ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA OYNANACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023 finali İstanbul'da oynanacak ve dev maça Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.