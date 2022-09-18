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Giriş Tarihi: 18.9.2022 16:36 Son Güncelleme: 18.9.2022 16:39

Şampiyonlar Ligi Finali kıta değiştiriyor!

Şampiyonlar Ligi Finali kıta değiştiriyor!

Şampiyonlar Ligi finali için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre 2023'te oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali Avrupa'da alınıp ABD'ye verilebilir. Bilindiği üzere 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanmasına karar verilmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ABD'de oynanacağı iddiası gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanması bekleniyor.

İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre önümüzdeki Şampiyonlar Ligi finali, ticari gerekçeler sebebiyle ABD'de düzenlenebilir. Aynı haberde UEFA'nın yanı sıra Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) de bu duruma yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

İstanbul'da gerçekleştirecek olan Avrupa Kulüpler Birliği bu konu üzerinde fikir birliği için bir araya gelecek.

PLANLAMAYA GÖRE ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA OYNANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023 finali İstanbul'da oynanacak ve dev maça Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

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Şampiyonlar Ligi Finali kıta değiştiriyor!
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