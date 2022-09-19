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Giriş Tarihi: 19.9.2022 19:55 Son Güncelleme: 19.9.2022 19:58

A Milli Futbol Takımı'nda Lüksemburg maçı hazırlıkları başladı

AA
A Milli Futbol Takımı’nda Lüksemburg maçı hazırlıkları başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenman, basına açık yapıldı.

Ay-yıldızlı ekibin idmanında, Avrupa liglerinde kulüplerinde dün maç oynayan Ozan Kabak, Merih Demiral, Enes Ünal, Zeki Çelik ve Orkun Kökçü yer almadı. Tolga Ciğerci ve Eren Elmalı ise salonda yenilenme çalışma gerçekleştirdi.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, kanat organizasyonlarıyla sona erdi.

BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ, TAKIMA HİTAP ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, antrenman öncesinde sahada teknik ekip ve oyuncularla bir araya geldi.

Teknik ekip ve oyuncularla tek tek selamlaşan Büyükekşi, ardından sahada kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Antrenmanı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek. Milli takımın sabah 11.00'deki antrenmanı basına açık gerçekleştirilecek.

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A Milli Futbol Takımı'nda Lüksemburg maçı hazırlıkları başladı
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