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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Mert Günok %100 hazırmış!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Mert Günok %100 hazırmış!

Ersin ve Emre yedikleri hatalı gollerle dikkat çekerken gözler Mert Günok’a çevrildi. 33 yaşındaki kalecinin iyileşmesi ve eksiklerini gidermesine rağmen oynatılmadığı öğrenildi

İstanbulspor maçında tribünler Ersin Destanoğlu'nu alkışlarla tribüne çağırırken bitiş düdüğüyle birlikte işler tamamen tersine döndü. Yenilen iki golde de hatası olan Ersin'e büyük tepki vardı. Islıklanan ve kötü tezahüratlara maruz kalan 21 yaşındaki kaleci, büyük moral bozukluğu ile sahadan ayrıldı. Süper Lig'de ilk 7 haftada 5 maça çıkan Ersin, 14 isabetli şutun 7'sine engel olamadı ve yüzde 50 başarı oranında kaldı. Emre Bilgin'in de 3 şutta 3 gol yemesi gözleri Mert Günok'a çevirdi. Geçen sezon kasım ayında yaşadığı sakatlığı atlatan 33 yaşındaki eldivenin yüzde yüz hazır olduğu ve görev verilmesi halinde oynayabileceği belirtildi. Ancak teknik heyet, Mert'i milli aradan sonra değerlendirmek için oynatmadı. Tecrübeli kalecinin F.Bahçe derbisinde 11'de olması bekleniyor.

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Mert Günok %100 hazırmış!
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