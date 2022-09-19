Mert Günok %100 hazırmış!

stanbulspor maçında tribünler Ersin Destanoğlu'nu alkışlarla tribüne çağırırken bitiş düdüğüyle birlikte işler tamamen tersine döndü. Yenilen iki golde de hatası olan Ersin'e büyük tepki vardı. Islıklanan ve kötü tezahüratlara maruz kalan 21 yaşındaki kaleci, büyük moral bozukluğu ile sahadan ayrıldı.Emre Bilgin'in de 3 şutta 3 gol yemesi gözleri Mert Günok'a çevirdi. Geçen sezon kasım ayında yaşadığı sakatlığı atlatan 33 yaşındaki eldivenin yüzde yüz hazır olduğu ve görev verilmesi halinde oynayabileceği belirtildi. Ancak teknik heyet, Mert'i milli aradan sonra değerlendirmek için oynatmadı. Tecrübeli kalecinin F.Bahçe derbisinde 11'de olması bekleniyor.