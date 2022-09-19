Mert Günok %100 hazırmış!

Ersin ve Emre yedikleri hatalı gollerle dikkat çekerken gözler Mert Günok’a çevrildi. 33 yaşındaki kalecinin iyileşmesi ve eksiklerini gidermesine rağmen oynatılmadığı öğrenildi
İstanbulspor maçında tribünler Ersin Destanoğlu'nu alkışlarla tribüne çağırırken bitiş düdüğüyle birlikte işler tamamen tersine döndü. Yenilen iki golde de hatası olan Ersin'e büyük tepki vardı. Islıklanan ve kötü tezahüratlara maruz kalan 21 yaşındaki kaleci, büyük moral bozukluğu ile sahadan ayrıldı. Süper Lig'de ilk7 haftada 5 maça çıkan Ersin, 14 isabetli şutun7'sine engel olamadı ve yüzde 50 başarı oranındakaldı. Emre Bilgin'in de 3 şutta 3 gol yemesi gözleri Mert Günok'a çevirdi. Geçen sezon kasım ayında yaşadığı sakatlığı atlatan 33 yaşındaki eldivenin yüzde yüz hazır olduğu ve görev verilmesi halinde oynayabileceği belirtildi. Ancak teknik heyet, Mert'i milli aradan sonra değerlendirmek için oynatmadı. Tecrübeli kalecinin F.Bahçe derbisinde 11'de olması bekleniyor.