Onur Bulut'tan A Milli Takım yorumu! "Buraya gelene kadar inanmadım"

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Onur, "Ortam çok iyi, arkadaşlar beni çok iyi karşıladılar. Tepkileri çok güzeldi. Çok mutluyum, çok gururluyum. Hayırlısıyla başlıyoruz. Gerçekten inanamıyordum, buraya gelene kadar inanmadım hatta. Burada olmak, arkadaşları ve hocaları görmek, burada ilk antrenmana çıkmak bana bunu inandırdı. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.