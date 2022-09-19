Tolgay Arslan’ın evi soyuldu!

Ülke basınında yer alan haberlere göre, bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da giyen 32 yaşındaki futbolcunun evine, Udinese'nin Inter'i 3-1 yendiği dün oynanan karşılaşma sırasında hırsız girdi.

Takımının üçüncü golünü atan ve maç sonrası yapılan kutlamaların ardından evine giden Tolgay Arslan'ın soygunu fark etmesinin ardından emniyet yetkililerine haber verdiği ve olay hakkında soruşturma başlatıldığı da ifade edildi. Tolgay'ın, yaklaşık 12 bin avro değerindeki iki bilgisayar ve altın takısının çalındığı belirtildi.