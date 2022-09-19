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Giriş Tarihi: 19.9.2022 21:50 Son Güncelleme: 19.9.2022 21:51

Tolgay Arslan'ın evi soyuldu!

AA
Tolgay Arslan’ın evi soyuldu!

İtalya Serie A'da Udinese forması giyen Tolgay Arslan'ın, evi soyuldu. Tolgay'ın, yaklaşık 12 bin euro değerindeki iki bilgisayar ve altın takısının çalındığı belirtildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da giyen 32 yaşındaki futbolcunun evine, Udinese'nin Inter'i 3-1 yendiği dün oynanan karşılaşma sırasında hırsız girdi.

Takımının üçüncü golünü atan ve maç sonrası yapılan kutlamaların ardından evine giden Tolgay Arslan'ın soygunu fark etmesinin ardından emniyet yetkililerine haber verdiği ve olay hakkında soruşturma başlatıldığı da ifade edildi. Tolgay'ın, yaklaşık 12 bin avro değerindeki iki bilgisayar ve altın takısının çalındığı belirtildi.

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Tolgay Arslan'ın evi soyuldu!
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