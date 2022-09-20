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Giriş Tarihi: 20.9.2022 12:52

A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta perşembe günü oynayacağı Lüksemburg maçının hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta perşembe günü oynayacağı Lüksemburg maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sabah saatlerinde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon çalışmaları ile sürdü. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışmalar gerçekliştirildi. Milli takımda Ozan Kabak, Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Enes Ünal ile dünkü akşam antrenmanında rejenerasyon çalışması yapan Tolga Ciğerci ve Eren Elmalı, takıma dahil oldu. Antrenmanı Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

Ay-yıldızlılar, günün ikinci antrenmanını 17.00'de basına kapalı gerçekleştirecek.

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A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor
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