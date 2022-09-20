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Giriş Tarihi: 20.9.2022

Hatayspor’da dümene Volkan Demirel geçti

Hatayspor’da dümene Volkan Demirel geçti
TEKNİK direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayıran Atakaş Hatayspor'da takımın başına Volkan Demirel getirildi. Bordobeyazlı kulüp, 40 yaşındaki çalıştırıcı ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı. Demirel'in, Hatayspor'un bütün maçlarını izlediği ve futbolcuların özelliklerini de iyi bildiği için iddialı bir şekilde yönetimle konuştuğu aktarıldı. Hataysporlu idarecilerin de bu tutumdan memnun kaldığı ve görüşmenin ardından hemen prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi. Teknik adamlık kariyerine Fatih Karagümrük ile geçen sezonun 13. haftasında başlayan Demirel, Süper Lig'de 21 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti ve sezonu 57 puanla 8. sırada bitirdi.

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Hatayspor’da dümene Volkan Demirel geçti
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