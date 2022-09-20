Hatayspor’da dümene Volkan Demirel geçti

TEKNİK direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayıran Atakaş Hatayspor'da takımın başına Volkan Demirel getirildi. Bordobeyazlı kulüp, 40 yaşındaki çalıştırıcı ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı. Demirel'in, Hatayspor'un bütün maçlarını izlediği ve futbolcuların özelliklerini de iyi bildiği için iddialı bir şekilde yönetimle konuştuğu aktarıldı. Hataysporlu idarecilerin de bu tutumdan memnun kaldığı ve görüşmenin ardından hemen prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi. Teknik adamlık kariyerine Fatih Karagümrük ile geçen sezonun 13. haftasında başlayan Demirel,