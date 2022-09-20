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Giriş Tarihi: 20.9.2022 17:07

Kraliçe 2. Elizabeth'in tuttuğu takım belli oldu

Kraliçe 2. Elizabeth’in tuttuğu takım belli oldu

8 Eylül'de hayatını kaybederek tüm İngiltere'yi yasa boğan Kraliçe 2. Elizabeth'in tuttuğu takım ortaya çıktı. Son zamanlarda Kraliyet Ailesi'nden bazı üyeler tuttukları takımları açıkladı.

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşını, dün düzenlenen cenaze törenine kadar bekletildiği Westminster Hall'de 250 binden fazla kişi ziyaret etti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatından sonra İngiltere'deki futbol kulüpleri sosyal medyada logolarını karartmış ve Kraliçe için taziye mesajları yayınlamıştı. Vefatı sonrası Kraliçe'nin hangi takımı tuttuğu merak edildi.

KRAL CHARLES BURNLEY TARAFTARI

Goal'de yer alan bir habere göre Kraliyet Ailesi'nin üyelerinin hangi takımları tuttukları yazıldı. Kral 3. Charles'ın, bir hayır işi organizasyonunda Burnley taraftarı olduğu ortaya çıktı.

Diğer yandan Cambridge dükü olan Prens William, kraliyet ailesinde futbolla en çok ilişkilendirilen üyelerden biri. Kendisinin sıkı bir Aston Villa taraftarı olduğu biliniyor. Prens Harry'nin ise Arsenal taraftarı olduğu biliniyor.

KRALİÇE 2. ELİZABETH'İN WEST HAM TARAFTARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kraliyet Ailesi'nde ise Kraliçe 2. Elizabeth'in ise hangi takımı tuttuğu merak ediliyordu. Henüz bir açıklama olmasa da The Mirror tarafından 2009'da yapılan bir haberde; Kraliçe 2. Elizabeth'in, bir aile üyesinin ona Millwall taraftarı olduğunu söylemesinin üzerine kendisinin de bir West Ham taraftarı olduğunu açıkladı.

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Kraliçe 2. Elizabeth'in tuttuğu takım belli oldu
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