Kraliçe 2. Elizabeth’in tuttuğu takım belli oldu

KRALİÇE 2. ELİZABETH'İN WEST HAM TARAFTARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kraliyet Ailesi'nde ise Kraliçe 2. Elizabeth'in ise hangi takımı tuttuğu merak ediliyordu. Henüz bir açıklama olmasa da The Mirror tarafından 2009'da yapılan bir haberde; Kraliçe 2. Elizabeth'in, bir aile üyesinin ona Millwall taraftarı olduğunu söylemesinin üzerine kendisinin de bir West Ham taraftarı olduğunu açıkladı.