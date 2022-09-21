4 Büyükler’de sakatlık kabusu! 28 isim revirde kaldı...

ADALE PROBLEMLERİ ÇOK BAŞ AĞRITTI!

Geçen sezondan bu yana sakatlardan canı çok yanan Trabzonspor'da; bu döndemde ise Visca ve Dorukhan başta olmak üzere 9 isim sahalardan uzak kaldı. Beşiktaş'ta Josef, Atiba, Welinton, Ghezzal, Dele Alli ve Tayyip Talha ile birlikte 6 oyuncu şanssızlık yaşadı. Galatasaray'da Midtsjö ve Dubois takımı yalnız bıraktı. Futbolcuların en çok problem yaşadığı sakatlık adale oldu. 5 oyuncu bu sebepten ötürü sahalardan uzak kaldı...