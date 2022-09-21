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Giriş Tarihi: 21.9.2022 10:36 Son Güncelleme: 21.9.2022 10:42

A Milli Futbol Takımı ile Lüksemburg 9. randevuda!

İHA
A Milli Futbol Takımı ile Lüksemburg 9. randevuda!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci müsabakasında yarın Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ile Lüksemburg bugüne kadar 8 kez rakip oldu ve milliler sahadan 7 kez galip ayrıldı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Lüksemburg ile karşılaşacak. Grupta geride kalan 4 maçta milliler, 4 galibiyetle aldığı 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Lüksemburg ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. A Milli Takım, grupta oynadığı 4 müsabakada rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesini gole kapattı.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yenilgisiz yoluna devam eden A Milli Futbol Takımı'nın, Lüksemburg karşılaşmasıyla birlikte bir üst lige yükselme şansı bulunuyor. Milliler bu müsabakadan en az 1 puan alması durumunda grubu lider bitirmeyi ve B Ligi'ne çıkmayı garantileyecek.

9. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile daha önce 5'i özel, 3'ü resmi olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldi. Milliler söz konusu maçlarda sahadan 7 kez galip ayrıldı. Lüksemburg ise 1 kez kazanabildi. Ay-yıldızlılar bu müsabakalarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü. İki takım daha önce grubun dördüncü mücadelesinde rakip oldu ve milliler deplasmandaki maçta 2-0 galip geldi.

MİLLİLER 609. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçıyla tarihindeki 609. müsabakasını oynayacak. Milliler, geride kalan 331'i resmi, 277'si özel olmak üzere toplamda 608 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 234 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 230 mağlubiyet, 144 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 824 gol kaydederken, kalesinde ise 868 gole engel olamadı.



STEFAN KUNTZ'UN 11. SINAVI

A Milli Futbol Takımı, Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde bugüne kadar 10 maça çıktı. Milliler, söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet alırken, 2 kez de kaybetti. 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar, rakip fileleri 28 kez havalandırıp, kalesinde de 9 gol gördü.

TOBİAS STİELER DÜDÜK ÇALACAK

A Milli Futbol Takımı ile Lüksemburg arasında oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthias Jöllenbeck olacak.
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Stade Rennais FC), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Onur Bulut (Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)
Orta saha: Cengiz Ünder (Marsilya), Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)
Forvet: Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley), Serdar Dursun (Fenerbahçe)

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A Milli Futbol Takımı ile Lüksemburg 9. randevuda!
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