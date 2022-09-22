A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, görevden alınacağı yönündeki iddialara cevap verdi: Yanlış bir şey mi yaptım!

“Uluslar Ligi’nde tüm maçlarımızı kazandık ve gol yemedik. Yanlış giden bir şey var mı? Herkesin beğendiği bir hoca olabilir. Bu, çok çekici bir görev. Herkes burada olmak ister”
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, son dönemde hakkında çıkan 'Gönderilecek' haberleriyle ilgili bir soruya, "Uluslar Ligi'nde 4 maçı da kazandık,14 gol attık ve gol yemedik.Yanlış giden bir şey var mı?Tabii ki insanlar farklı düşünceleresahip olabilir. Herkesinbeğendiği bir hoca olabilir. Bu,çok çekici bir görev. Herkesburada olmak ister" yanıtını verdi.
DOĞRU OLAN AYNI OYUNCULARLA DEVAM ETMEK
TRT Spor'a konuşan Kuntz, Salih Uçan ve Umut Bozok'u kadroya almamasıyla ilgili ise "Sakatlıklar olmasaydı, değişiklik yapmayacaktık. Bizbir kitap yazmaya başladık ve onu bu oyuncularlayaptık. Bana göre doğru olan, onlarla devametmek. Farklı oyuncuları toplamak bence mantıklı değil. Çünkü amacımız sahada otomatikleşmek. İkincisi de takım ruhuydu" yorumunu yaptı.
DİYARBAKIR'DA İSKOÇYA İLE MAÇ YAPABİLİRİZ
Tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: KADROYU oluştururken bir kulübe ve bir oyuncuya karşı karar almıyoruz. Tolga Ciğerciuzun boylu, defansif yönü güçlü bir oyuncu. FaroeAdaları da uzun ve fizikli. Onlara karşı reaksiyonverebilir. İsmail Yüksek potansiyelinigösteren bir isim oldu. Dorukhan ve Salih Özcan'ı kaybettik. Mücadeleci bir oyuncu düşündük. KASIM ayında hazırlık maçları yapacağız. İskoçya ile Diyarbakır'da, Gaziantep'teise Çekya ile karşılaşma durumumuzvar. Görüşmeler devam ediyor. Güney Amerika'dan teklifler aldık. Ancak Avrupa'dan rakiplerle oynamak istedik.
BURADA OLURUM YA DA OLMAM…
"Şu an amacımız Uluslar Ligi. Burada olurum ya da olmam... Ancak EURO 2024'e elemelerle gidemezsek, ikinci bir şans olarak Uluslar Ligi'ni cebimizde tutmamız gerekiyor" ifadesini kullanan Kuntz, "Neden 'Burada olursam'dediniz?" sorusuna, "Espri anlayışımahakim olamamışsınız. Orada biraziğneleyici dokundurma yaptım.Hepsi bu!" karşılığını verdi.
HEDEF GOL YEMEDEN B LİGİ'NE ÇIKMAK
A MilliFutbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında bugün Lüksemburg karşısına çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Grupta oynadığı 4 maçta 4 galibiyet elde eden ve gol yemeden 14 gol atan Milliler, Lüksemburg karşısında da etkili bir oyun sergileyerek grubu lider tamamlamak istiyor. Ay-Yıldızlı ekip bu maçı kazanması halinde B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.