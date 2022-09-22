A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, görevden alınacağı yönündeki iddialara cevap verdi: Yanlış bir şey mi yaptım!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, son dönemde hakkında çıkan 'Gönderilecek' haberleriyle ilgili bir soruya,yanıtını verdi.TRT Spor'a konuşan Kuntz, Salih Uçan ve Umut Bozok'u kadroya almamasıyla ilgili ise "Sakatlıklar olmasaydı, değişiklik yapmayacaktık.Farklı oyuncuları toplamak bence mantıklı değil.İkincisi de takım ruhuydu" yorumunu yaptı.Tecrübeli teknik adam şöyle devam etti:oluştururken bir kulübe ve bir oyuncuya karşı karar almıyoruz.Dorukhan ve Salih Özcan'ı kaybettik. Mücadeleci bir oyuncu düşündük.ayında hazırlık maçları yapacağız.Görüşmeler devam ediyor. Güney Amerika'dan teklifler aldık. Ancak Avrupa'dan rakiplerle oynamak istedik."Şu an amacımız Uluslar Ligi. Burada olurum ya da olmam... Ancak EURO 2024'e elemelerle gidemezsek, ikinci bir şans olarak Uluslar Ligi'ni cebimizde tutmamız gerekiyor" ifadesini kullanan Kuntz,sorusuna,karşılığını verdi.A MilliFutbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında bugün Lüksemburg karşısına çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Grupta oynadığı 4 maçta 4 galibiyet elde eden ve gol yemeden 14 gol atan Milliler, Lüksemburg karşısında da etkili bir oyun sergileyerek grubu lider tamamlamak istiyor. Ay-Yıldızlı ekip bu maçı kazanması halinde B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.