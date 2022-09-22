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Giriş Tarihi: 22.9.2022

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, görevden alınacağı yönündeki iddialara cevap verdi: Yanlış bir şey mi yaptım!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, görevden alınacağı yönündeki iddialara cevap verdi: Yanlış bir şey mi yaptım!

“Uluslar Ligi’nde tüm maçlarımızı kazandık ve gol yemedik. Yanlış giden bir şey var mı? Herkesin beğendiği bir hoca olabilir. Bu, çok çekici bir görev. Herkes burada olmak ister”

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, son dönemde hakkında çıkan 'Gönderilecek' haberleriyle ilgili bir soruya, "Uluslar Ligi'nde 4 maçı da kazandık, 14 gol attık ve gol yemedik. Yanlış giden bir şey var mı? Tabii ki insanlar farklı düşüncelere sahip olabilir. Herkesin beğendiği bir hoca olabilir. Bu, çok çekici bir görev. Herkes burada olmak ister" yanıtını verdi.

DOĞRU OLAN AYNI OYUNCULARLA DEVAM ETMEK
TRT Spor'a konuşan Kuntz, Salih Uçan ve Umut Bozok'u kadroya almamasıyla ilgili ise "Sakatlıklar olmasaydı, değişiklik yapmayacaktık. Biz bir kitap yazmaya başladık ve onu bu oyuncularla yaptık. Bana göre doğru olan, onlarla devam etmek. Farklı oyuncuları toplamak bence mantıklı değil. Çünkü amacımız sahada otomatikleşmek. İkincisi de takım ruhuydu" yorumunu yaptı.




DİYARBAKIR'DA İSKOÇYA İLE MAÇ YAPABİLİRİZ
Tecrübeli teknik adam şöyle devam etti:
KADROYU oluştururken bir kulübe ve bir oyuncuya karşı karar almıyoruz. Tolga Ciğerci uzun boylu, defansif yönü güçlü bir oyuncu. Faroe Adaları da uzun ve fizikli. Onlara karşı reaksiyon verebilir. İsmail Yüksek potansiyelini gösteren bir isim oldu. Dorukhan ve Salih Özcan'ı kaybettik. Mücadeleci bir oyuncu düşündük.
KASIM ayında hazırlık maçları yapacağız. İskoçya ile Diyarbakır'da, Gaziantep'te ise Çekya ile karşılaşma durumumuz var. Görüşmeler devam ediyor. Güney Amerika'dan teklifler aldık. Ancak Avrupa'dan rakiplerle oynamak istedik.

BURADA OLURUM YA DA OLMAM…
"Şu an amacımız Uluslar Ligi. Burada olurum ya da olmam... Ancak EURO 2024'e elemelerle gidemezsek, ikinci bir şans olarak Uluslar Ligi'ni cebimizde tutmamız gerekiyor" ifadesini kullanan Kuntz, "Neden 'Burada olursam' dediniz?" sorusuna, "Espri anlayışıma hakim olamamışsınız. Orada biraz iğneleyici dokundurma yaptım. Hepsi bu!" karşılığını verdi.

HEDEF GOL YEMEDEN B LİGİ'NE ÇIKMAK
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında bugün Lüksemburg karşısına çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Grupta oynadığı 4 maçta 4 galibiyet elde eden ve gol yemeden 14 gol atan Milliler, Lüksemburg karşısında da etkili bir oyun sergileyerek grubu lider tamamlamak istiyor. Ay-Yıldızlı ekip bu maçı kazanması halinde B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, görevden alınacağı yönündeki iddialara cevap verdi: Yanlış bir şey mi yaptım!
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