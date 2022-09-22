Nathan Redmond: Gelen teklifleri anlatsam bu toplantı bitmez

"LİG BİTTİĞİNDE NEREDE OLACAĞINIZ ÖNEMLİ"

Ligde son 2 haftanın sonuçlarının ardından yapılan eleştiriler ile ilgili konuşan İngiliz futbolcu şunları söyledi:

"Şu anda 2 puan gerideyiz. Hayat da böyle, futbola benzer. Bazen mutsuz bazen mutlu uyanırsınız ama yataktan kalkıp güne başlamak zorundasınız. Sezon ekimde biten bir sezon değil mayısa kadar devam ediyor. Lig bittiğinde nerede olacağınız önemli. Maç kazanılır ve kaybedilir ama önemli olan mücadeleye devam etmek. Bu da futbolun doğasında olan bir şey. Şu ana kadar tecrübeme göre taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Bu iniş çıkışlarda taraftarın desteği çok önemli. Lig devam eden bir süreç, kötü bir durumda değiliz puan olarak."

"BECKHAM, BURADAN KEYİF ALMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Redmond, David Beckham'ın kendisine tecrübelerinden bahsettiğini ifade ederek "Kendisi İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de futbol oynadı. Kariyerinin en güzel zamanlarının İngiltere dışında olduğu zamanları söyledi. Burası ile ilgili tavsiye olarak da Vodafone Park'ın çok farklı bir atmosfere sahip olduğu için burayı iyi değerlendirmem gerektiğini, buradan keyif almam gerektiğini söyledi" dedi.

"EN İYİ MEVKİLERİM SOL VE SAĞ KANAT"

En iyi mevkilerinin sol ve sağ kanat olduğunu ifade eden Redmond, "17 yaşlarındayken Birmingham'daki teknik direktörüm beni farklı pozisyonlarda oynatmıştı. 8, 9 ve 10 numara yeri geldi kanat bek gibi pozisyonlarda oynadım. Bunun bana getirisi genç bir oyuncu olarak A takımda oynamam için bonus oyuncu özelliklerine sahip olmamdı. Oyunu anlamak için farklı pozisyonlarda görev almamın önemini söylemişti. Bunların bana getirisi çok oldu" diye konuştu.