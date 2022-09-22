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Giriş Tarihi: 22.9.2022 13:48

Sivasspor'un vazgeçilmezi Max Gradel gol yükünü de omuzluyor

AA
Sivasspor’un vazgeçilmezi Max Gradel gol yükünü de omuzluyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da gole dönük orta saha oyuncusu Max Gradel, ligde ve UEFA Avrupa Kupaları'nda takımın en istikrarlı oyuncusu olarak dikkati çekiyor.

Sivas temsilcisinin 2 sezon önce Fransa Lig 1. ekiplerinden Toulouse takımından transfer ettiği Fildişi Sahilli futbolcu, performansıyla ön plana çıkıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gerek ligde gerekse UEFA Avrupa Kupası maçlarında vazgeçilmezleri arasında yer alan 34 yaşındaki Max Gradel, gol yollarında da takımına katkı sağlıyor.

Ligde geride kalan 7 haftalık periyotta tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan Gradel, kırmızı-beyazlı ekibin 1-1 berabere kaldığı Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor maçlarında da gol atma başarısı gösterdi. Gradel, ligde 7 maçta 619 dakika, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 maçta 180 dakika, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki 2 maçta 180 dakika olmak üzere 11 maçta 979 dakika süre aldı.

Max Gradel, Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. haftasında deplasmanda CFR Cluj'ı 1-0 yendiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren gole de imza attı.

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Sivasspor'un vazgeçilmezi Max Gradel gol yükünü de omuzluyor
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