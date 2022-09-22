Zeynep Demirel’den Volkan Demirel’e sert uyarı!

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel evliliklerinde 12 yılı geride bıraktı. Çift sosyal medya üzerinden yıl dönümlerini kutladı.
Öte yandan Hatayspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel'i ilk tebrik eden eşi Zeynep Demirel Sever oldu.
'HATAY'DA KİLOYA DİKKAT ET'
Zeynep Demirel Sever paylaşımında, 'Yolun başarılarla dolu olsun hocam. Aylardır Hatay çok güzelmiş gezmeye gidelim diyorduk arkadaşlarla kısmet. Sine seviyoruz. Gururlandır hepimizi (Sadece kiloya dikkat et) ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu.