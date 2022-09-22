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Giriş Tarihi: 22.9.2022 13:41

Zeynep Demirel'den Volkan Demirel'e sert uyarı!

Zeynep Demirel’den Volkan Demirel’e sert uyarı!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel'i ilk kutlayan eşi oldu. Zeynep Demirel ayrıca Volkan Demirel için bir de uyarıda bulundu. İşte tüm detaylar...

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel evliliklerinde 12 yılı geride bıraktı. Çift sosyal medya üzerinden yıl dönümlerini kutladı.

Öte yandan Hatayspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel'i ilk tebrik eden eşi Zeynep Demirel Sever oldu.

'HATAY'DA KİLOYA DİKKAT ET'

Zeynep Demirel Sever paylaşımında, 'Yolun başarılarla dolu olsun hocam. Aylardır Hatay çok güzelmiş gezmeye gidelim diyorduk arkadaşlarla kısmet. Sine seviyoruz. Gururlandır hepimizi (Sadece kiloya dikkat et) ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu.

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Zeynep Demirel'den Volkan Demirel'e sert uyarı!
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